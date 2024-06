Atlas e Italdesign insieme per un nuovo Suv elettrico

Una nuova era per il trasporto ecologico nel continente africano, e non solo, è quella a cui punta il futuro Suv elettrico firmato Atlas EV Company e Italdesign. La startup britannico-marocchina di veicoli elettrici, controllata dell'Atlas E-Mobility Group, produrrà infatti il proprio Suv completamente elettrico in Marocco.

L'accordo di collaborazione siglato con Italdesign comprende lo sviluppo del progetto in termini di attività di stile, di ingegneria, di modellazione e di costruzione prototipale da mettere in atto in Italdesign. Atlas EV Company inizierà la produzione a partire dal 2027.

Il nuovo modello è previsto che entri in produzione nel 2027, inizialmente rivolto ai consumatori dei mercati europei, mediorientali e africani, ed in seguito ad un pubblico globale.

"I vantaggi di questa collaborazione sono notevoli - ha dichiarato Mohammed Hicham Hannoun Senhaji, presidente esecutivo di Atlas Group - e nel continente africano intendiamo migliorare il coinvolgimento dei clienti, facendo leva sull'esperienza di Italdesign nel soddisfare le diverse aspettative del mercato, e accelerare la transizione verso le emissioni zero. Con la nostra vasta esperienza nella gestione del settore industriale e selezionando gli stakeholder appropriati per allinearci ai progressi globali, abbiamo le capacità e l'esperienza necessarie per migliorare l'industria dell'auto".

"Siamo desiderosi di entrare nel vivo di questa collaborazione e siamo consapevoli del suo potenziale impatto - ha invece dichiarato Antonio Casu, amministratore delegato di Italdesign - e crediamo che questo progetto di Atlas giocherà un ruolo cruciale nel plasmare il panorama automobilistico nel continente africano e non solo". .



