Bugatti: il 20 giugno arriva la nuova hypercar ibrida

L'arrivo di una nuova Bugatti porta con sé sempre una certa attesa, soprattutto adesso che il mondo dell'auto è in fase di transizione energetica e che l'elettrificazione è divenuta, quasi per tutti, un elemento imprescindibile. Per cui, il 20 giugno inizierà quella che sarà una nuova era nei 115 anni di storia del brand, quando verrà svelata la nuova vettura della casa francese. Il suo design, sarà completamente nuovo rispetto a quello delle precedenti Chiron e Veyron, si fonderà su tre pilastri che sono, rispettivamente, bellezza, lusso e prestazioni, prendendo ispirazione da modelli iconici del passato quali la Type 57 SC Atlantic, la Type 41 Royale e la Type 35, per una reinterpretazione pura e autentica del marchio Bugatti.

Inoltre, la nuova hypercar potrà avvalersi di un telaio completamente nuovo, mentre a spingerla sarà deputato un nuovo motore V16 elettrificato, che rappresenterà la fusione ideale tra artigianalità meccanica e tecnologia all'avanguardia.

Quella che è stata definita 'La Grand Première', andrà in scena sui canali social Bugatti, in diretta, nella giornata del 20 giugno. Ma forse, prima di allora trapeleranno ulteriori dettagli, perché, considerate le performance dei modelli precedenti, c'è molta curiosità sulle prestazioni che questa nuova Bugatti potrà raggiungere.

