Da Bmw tre nuove proposte Diesel da 163 Cv entro l'estate

In arrivo da Bmw Italia una serie di aggiornamenti tecnici ed estetici per i modelli X1, X2, X5, X6 e Serie Serie 2 Active Tourer. Le novità sono state accompagnate dall'introduzione in gamma di 3 nuove versioni a gasolio, equipaggiate con il turbodiesel da 163 Cv, che entreranno in produzione a luglio e saranno quindi in consegna dall'estate inoltrata. Si tratta della X1 sDrive20d, della X2 sDrive20d e della 220d Active Tourer con tecnologia mild hybrid a 48 Volt.

Le due Suv sono accreditate di consumi nel ciclo misto Wltp di 5.1-4.5 litri per 100 km, la monovolume brucia 4.9-4.5 litri ogni 100 km.

Per Serie 2 Active Tourer, X1 e X2, per quello che riguarda gli equipaggiamenti da segnalare l'introduzione dall'estate di una nuova variante di sistema di trazione e, tra gli optional, del dispositivo di ausilio al posteggio Parking Assistant Professional che consente l'ingresso e l'uscita automatizzati dai parcheggi anche dall'esterno dell'auto, utilizzando uno smartphone e l'App My Bmw. Da citare, inoltre, l'integrazione come standard del riscaldamento dei sedili per il guidatore e il passeggero anteriore, delle finiture M High-gloss Shadow Line e della possibilità di utilizzare la Personal eSIM.

Per tutte le Bmw equipaggiate con il sistema operativo Bmw Operating System 8.5 e 9 aumenta la selezione di My Modes e di opzioni di gioco in auto. Per i modelli "alla spina" è stata inoltre migliorata la funzione di ricerca delle stazioni di ricarica.

"A partire dall'estate 2024 - chiariscono dalla Filiale - anche le specifiche standard della X5 e della X6 saranno ampliate per includere il sistema Driving Assistant. E il modello ad alte prestazioni XM Label Red sarà disponibile con nuove verniciature esterne e varianti di rivestimento in pelle".

Nel dettaglio delle tre nuove proposte a gasolio, la 220d Active Tourer mild hybrid prevede un generatore di avviamento azionato dall'albero motore e integrato nel cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione in grado di fornire sino a 20 Cv per integrare la potenza del motore a combustione o alleggerirne il carico, a seconda della situazione.

Equipaggiate con lo stesso propulsore a gasolio, le X1 sDrive20d e X2 sDrive20d vengono proposte con la trazione anteriore.



