Prendono forma a Sunderland i primi nuovi Nissan Qashqai

Nello stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, le prime unità del nuovo Qashqai stanno prendendo forma e nelle prossime settimane raggiungeranno i concessionari in tutta Europa e oltre. La vettura è stata da poco aggiornata con nuovi elementi di design, interni più eleganti e nuove tecnologie di assistenza alla guida e connettività. Le novità riguardano anche i colori per gli esterni, parti della carrozzeria e i gruppi ottici.

È stato necessario fare delle modifiche allo stabilimento di produzione che hanno comportato un investimento di 30 milioni di sterline, che si aggiungono ai 6 miliardi di sterline investite in totale da Nissan nel Regno Unito. "Siamo orgogliosi - ha dichiarato Adam Pennick, vice president manufacturing, Nissan UK - di chiamare lo stabilimento di Sunderland la casa di Qashqai e non vediamo l'ora di sapere il grado di apprezzamento dei nostri clienti per il nuovo design e la nuova tecnologia".

Disegnato, progettato e prodotto nel Regno Unito, il primo Qashqai è stato realizzato alla fine del 2006, per poi essere lanciato nel 2007. La sua popolarità ha spinto la produzione di Sunderland a livelli record, con i volumi annuali più alti nella storia dell'industria automobilistica britannica, tanto che Qashqai è l'auto che nel Regno Unito ha raggiunto più velocemente i traguardi di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni e poi 4 milioni di unità di prodotte. Lo stabilimento di Sunderland, dove sono realizzati anche Juke e Leaf, dà lavoro a circa 7.000 persone nel Regno Unito, che comprendono oltre al team di produzione a Sunderland, il centro di progettazione Nissan di Paddington, Londra, il centro tecnico di Cranfield, Bedfordshire, il centro ricambi di Lutterworth e il team di vendita e marketing di Rickmansworth, oltre a 30.000 persone che lavorano nella catena di fornitura nel Regno Unito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA