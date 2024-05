Jinpeng XY arriverà in Italia la prossima estate

La nuova Jinpeng XY, modello distribuito in Italia da Desner Auto, approderà per metà estate in numerosi concessionari della penisola, con una rete di vendita capillare e con un’assistenza dedicata. Grazie agli incentivi sui quadricicli elettrici del 40%, fino a 4000 euro con rottamazione, il prezzo di partenza di XY si abbassa a 8000 euro, IVA compresa. Con 4 posti, 5 porte e la possibilità di essere guidata anche in percorsi extra-urbani, la nuova arrivata conferma anche il pacchetto optional E-Cco, che per la prima volta su un quadriciclo elettrico L7, con quattro posti, includerà il climatizzatore di serie.

Subito disponibile sarà la versione Long Range con batterie al litio e più di 100 km di autonomia, sia con riscaldamento incluso che con pacchetto opzionale E-Cco che include l’aria condizionata. La commercializzazione ufficiale è prevista in apertura per l’estate. Già in questa fase preliminare di raccolta ordini e promozione prodotto, i magazzini in Italia dispongono di tutti i ricambi e le strumentazioni necessarie per la manutenzione e le riparazioni del veicolo.

