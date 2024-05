Mercedes Classe V: un facelift di sostanza

Nella gamma Mercedes, il nuovo Classe V, che in realtà è un facelift di sostanza, si posiziona tra le auto ed i mezzi commerciali con un listino che parte dai 64.790 euro della 220d automatica ed arriva ai 91.635 euro della EQV 250, sempre con iva e messa su strada incluse. Non manca una proposta di noleggio con offerta full service da 48 rate per una percorrenza di 80.000 km che, per una Classe V 220 Avangarde compact, comporta una rata di 799 euro + iva, a fronte di un anticipo di 9.500 euro + iva, mentre, per la EQV 300 Long una rata di 890 + iva, con un anticipo di 11.000 euro + iva.

Proposto in 3 varianti da 4,90 metri a 5,37 metri di lunghezza, denominate, rispettivamente, Compact, Long ed Extralong, e negli allestimenti Style, Avangarde ed Exclusive, presenta nelle versioni Style ed Avangarde una calandra con un contorno nero che sfocia nei gruppi ottici con tante stelle a contorno di quella centrale, mentre la Exclusive sfoggia la stella sul cofano e dei cerchi dal design che ricordano le realizzazioni Maybach. Se l'estetica presenta le proporzioni tipiche di un MPV ed è funzionale allo scopo, l'abitacolo può avere una configurazione da 5 ad 8 posti. Nello specifico, la clientela privata preferisce quella a 7 posti, mentre il mercato business predilige quella ad 8 posti. Per viaggi in prima classe, inoltre, si possono avere dei sedili posteriori singoli sistemati nella seconda fila, che non comportano la rinuncia ai 3 posti posteriori. Volendo, la nuova Classe V è disponibile anche nella variante camperizzata, denominata Marco Polo, che può trasportare 6 persone con 4 posti letto e si basa sulla versione Long. L'evoluzione della plancia comporta l'introduzione dello schermo da 12 pollici relativo al sistema multimediale MBUX, per una connessione con il mondo automobilistico che si ritrova anche nel nuovo volante preso in prestito dalla Classe E.

A livello di motorizzazioni, oltre al 2 litri turbodiesel proposto in un range di potenze che vanno da 163 a 237 CV, la gamma della nuova Classe V propone due varianti 100% elettriche: le EQV 250 e 300. Entrambe con 150 kW di potenza e 365 Nm di coppia, sfruttano, rispettivamente, una batteria da 60 kWh e da 90 kWh, per un'autonomia che va da 236 km (EQV 250) a 363 km (EQV 300).



Nella prima presa di contatto abbiamo guidato una Classe V spinta dal turbodiesel della stella e contraddistinto da una colorazione bordeaux, che rende più eccentrico un modello solitamente scelto con livree dalle tonalità piuttosto seriose.

Al volante spicca la grande visibilità offerta da un posto guida rialzato, mentre la plancia ed il volante generano quel family feeling con le vetture del brand che impreziosisce l'esperienza dinamica. La parola d'ordine è comfort, con un rollio pronunciato che invita ad un'andatura più compassata, e smorza alla perfezione le asperità per offrire ai passeggeri dei trasferimenti nel massimo della comodità. L'unità a gasolio, che a freddo fa sentire la sua voce durante le accelerazioni decise, ha una coppia disponibile ai bassi regimi che favorisce la ripresa, e assicura consumi contenuti, in linea con le necessità di chi acquista una vettura pensata per gli spostamenti, anche autostradali. Attendiamo di provare la variante elettrica che favorisce la transizione energetica anche nel segmento degli MPV.



