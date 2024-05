Jaecoo 6 punta ad allargare gamma del marchio premium

Dopo Jaecoo 7 e Jaecoo 8, l'offerta del marchio premium del Gruppo Chery potrebbe presto allargarsi con l'ingresso in gamma di Jaecoo 6, un Suv compatto alimentato da un powertrain elettrico e trazione integrale.

Già in vendita in diversi paesi asiatici, oltre che in Australia e Nuova Zelanda, Jaecoo 6 potrebbe presto sbarcare anche sulle nostre strade, dove andrebbe a posizionarsi in uno dei segmenti di mercato oggi più competitivi, puntando su uno stile personale, interni tecnologici e su una piattaforma di ultima generazione.

Lunga 4,40 metri, larga 1,91 e alta 1,71, Jaecoo 6 punta su dimensioni compatte ma anche su una grande abitabilità garantita da un generoso passo di 2,71 metri e da un'ottimizzazione degli spazi interni. Il design di Jaecoo 6 trae ispirazione dalle forme 'boxy', tipiche dei fuoristrada tradizionali, con linee nette e squadrate che la fanno sembrare più grande e imponente di quanto in realtà non sia.

L'impostazione dell'abitacolo ricalca quella degli esterni.

Anche qui le forme sono nette e squadrate, con la plancia che si sviluppa orizzontalmente. Grande attenzione è stata data alla scelta dei materiali per i rivestimenti e alla suite di dispositivi tecnologici presenti. Su tutti, spicca il grande schermo touch del sistema di infotainment dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8155, con una diagonale di ben 15,6 pollici che svetta a centro plancia. Un secondo schermo con una diagonale di 10,25 pollici posizionato dietro il volante funge da quadro strumenti.

A muovere la nuova Jaecoo 6 provvede un powertrain elettrico costituito da due motori a magneti permanenti, uno su ciascun asse. Sull'anteriore è montato un propulsore da 95 CV e 165 Nm di coppia, mentre su quello posteriore c'è una più potente unità da 184 CV per 220 Nm. La potenza di sistema così generata raggiunge i 279 CV per 375 Nm. Numeri sufficienti a permettere a Jaecoo 6 di archiviare il classico scatto 0-100 km/h in 6,5 secondi.

Ad alimentare le due unità elettriche provvede una batteria agli ioni di litio da 69,8 kWh che promette un'autonomia di 470 km calcolata con il ciclo di omologazione NEDC.



