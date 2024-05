Il V8 biturbo Lamborghini girerà a 10.000 giri al minuto

Cresce l'attesa per la nuova supersportiva della gamma High Performance Electrified Vehicle di Lamborghini, attualmente conosciuta per il nome di progetto 634, che andrà a sostituire l'attuale Huràcan ed il suo V10 aspirato con un motore V8 biturbo abbinato a un sistema ibrido dotato di tre motori elettrici ed al cambio a doppia frizione ad 8 marce preso in prestito dalla Revuelto ed ottimizzato. La potenza di sistema, secondo la casa del toro, supererà i 900 CV, un valore decisamente importante, se confrontato con i 640 CV del V10 montato sulla Huràcan, ottenuti dal nuovo V8 biturbo di 4.0 litri che avrà una potenza specifica di 200 CV/litro ed una potenza massima di 800 CV tra i 9.000 e i 9.750 giri/minuto, con la possibilità di raggiungere un regime di rotazione di ben 10.000 giri/minuto. Per quanto riguarda la coppia motrice dell'unità a combustione, questa avrà un valore di 730 Nm tra i 4.000 e i 7.000 giri/minuto. Mentre il sistema elettrico posteriore, capace di generare 300 Nm di coppia e 110 kW di potenza a 3.500 giri/min, è inserito tra il motore termico e il cambio doppia frizione, e comprende l'inverter e l'unità elettrica di tipo assiale. In base a quanto dichiarato dalla comunicazione di Lamborghini, il contributo del comparto elettrico, promette una progressione simile a quella di un motore da corsa; ed il sound avrà un carattere unico e distintivo, raggiungendo ad alti regimi il proprio apice in termini di volume e contenuto in frequenza, per fornire, in armonia con le vibrazioni trasmesse al telaio dall'albero motore piatto, un'esperienza sensoriale completa e totalizzante.



