Versione sportiva di Renault Rafale è E-Tech 4x4 300 cv

Renault ha svelato Rafale E-Tech 4x4 300 cv, la versione ad alte prestazioni di Rafale. Frutto delle conoscenze di Renault e della passione del team, la nuova motorizzazione ibrida ricaricabile offre l'abbinamento dei mondi termico ed elettrico, con una predilezione per la guida elettrica per gli spostamenti quotidiani.

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv non si limita ad essere un motore performante ma si propone anche come efficiente, con un'autonomia fino a 1.000 km (Wltp). L'aggiunta di un motore elettrico sul retrotreno dota l'ammiraglia della marca di un sistema di trazione integrale sempre attivo.

La versione Atelier Alpine si spinge anche oltre, in termini di piacere di guida, grazie alla collaborazione con gli esperti della marca Alpine. La regolazione del telaio, effettuata dagli ingegneri di Alpine Cars, e la sospensione attiva intelligente conferiscono a Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv Atelier Alpine un comportamento e un piacere di guida da prima della classe.

"Rafale - ha commentato Grégory Launay, revenue leader Renault Rafale - è al crocevia tra due famiglie storiche di Renault. Eredita, da un lato, tutta la sportività espressa da berline ad alte prestazioni, come le R21 Turbo e Safrane Baccara Biturbo, e, dall'altro, la capacità di innovazione con progetti come le monovolume, i turbo e le motorizzazioni E-Tech Hybrid".

La motorizzazione di Rafale E-Tech 4x4 300 cv è stata progettata sulla base tecnica del gruppo propulsore E-Tech Hybrid 200 cv, a cui è stato aggiunto un motore elettrico sul retrotreno ed una batteria ricaricabile con una capacità di 22 kWh. Rafale acquisisce così un'autonomia fino a 100 chilometri in modalità 100% elettrica.



