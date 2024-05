Nuove Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition e SVR 575 Edition

Anche Jaguar punta sulla transizione energetica, ed è pronta ad un futuro esclusivamente elettrico; intanto, celebra 90 anni di design, prestazioni ed innovazione continua con la F-Pace 90 Anniversary Edition e con la SVR 575 Edition già disponibili sul mercato.





L'edizione speciale rappresenterà il canto del cigno del Suv del giaguaro, e si contraddistingue per un esclusivo badge, per gli elementi esterni R-Dynamic e per la possibilità di personalizzazione che offre ai suoi acquirenti, attraverso vernici selezionate, ed altri accessori quali i vetri privacy, il tetto panoramico scorrevole e la tecnologia 3D surround camera. Inoltre, la F-Pace 90 Anniversary Edition, mediante i cerchi in lega diamantati, il rivestimento del padiglione ebony, e le finiture in alluminio, cresce di valore, anche a livello esperienziale. Disponibile per gli allestimenti R-Dynamic S, SE e HSE, la serie speciale 90 Anniversary Edition è proposta in abbinamento con una gamma di motori in cui spiccano il mild-hybrid e l'Electric Hybrid plug-da 64 km in elettrico.

Al top della famiglia F-Pace, invece, troviamo la SVR 575 Edition, spinta da un V8 sovralimentato da 575 CV e 700 Nm di coppia, che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4.0 secondi. Questa variante del Suv inglese celebra il V8 termico e può contare su elementi esclusivi quali il paraurti anteriore ottimizzato, il Black Exterior Pack, e sui cerchi in lega forgiata da 22 pollici con finitura Diamond Turned e colorazione a contrasto Satin Technical Grey. Mentre all'interno sfoggia i sedili sportivi Performance in tessuto scamosciato e pelle Windsor con sistemi di riscaldamento, raffrescamento e regolazione elettrica a 14 vie, ed il volante impreziosito dal marchio SVR.

