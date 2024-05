Bentley Continental GT, il W12 sostituito con l'8V ibrido

Elettrificata e non elettrica pura. Per recitare il suo ruolo di protagonista nel segmento luxury la prossima Continental GT quarta generazione - che verrà svelata a giugno - abbandonerà, come annunciato, il poderoso motore termico W12 ma porterà in compenso al debutto il nuovo propulsore Ultra Performance Hybrid da 782 Cv e 1.000 Nm di coppia- Continental GT 2024 segnerà dunque un significativo passo avanti per l'azienda britannica (ora parte del Gruppo Volkswgen) non solo perché sarà l'auto stradale più potente e dinamica nei 105 anni di storia di Bentley.

Ma anche la più innovativa e sostenibile con i suoi 80 km di autonomia in modalità elettrica ee emissioni di CO2 (Wltp) inferiori a 50 g/km. Il tutto mantenendo il lusso artigianale e i materiali pregiati che sono sinonimo di tutte le auto del brand.

La Casa di Crewe - descrivendo i valori del nuovo modello, tra cui il telaio di ultima generazione, la trazione integrale attiva con torque vectoring, le quattro ruote sterzanti e il controllo antirollio attivo elettrico a 48 Volt - anticipa con due immagini di un prototipo in colludo che mostra, più di ogni descrizione, i cambiamenti del design.

Molti i richiami al passato, al grande Dna sportivo del brand e alla R Type Continental del 1952 che, al'epoca, era l'auto quattro posti più veloce al mondo. L'attuale Continental GT (introdotta nel 2018) è il secondo modello Bentley più popolare dietro alla Bentayga. All'inizio del prossimo anno, prima del debutto della nuova, l'esemplare numero 100mila di questa ormai iconica Grand Tourer sarà realizzato a mano presso la Dream Factory di Bentley a Crewe, in Inghilterra.



