Arriva la Midsummer di Morgan Motor Company e Pininfarina. Creata in riconoscimento del periodo d'oro del design europeo delle barchette, questa speciale - limitata a soli 50 esemplari - rappresenta la visione condivisa della Morgan e di Pininfarina, che hanno collaborato per reinterpretare e celebrare la silhouette Morgan. Un progetto speciale Morgan, Midsummer dimostra la flessibilità del design Morgan e allo stesso tempo mette in mostra la rara abilità degli artigiani che modellano a mano ogni elemento della sua caratteristica carrozzeria. Midsummer è basata sull'ultima piattaforma Morgan Cv-Generation Bonded Aluminium e monta un motore turbo a sei cilindri e un cambio automatico a otto velocità.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di presentare Midsummer, un progetto speciale a serie limitata che celebra due secoli di coachbuilding e rappresenta l'incarnazione dei valori fondamentali della Morgan e l'apice delle capacità artigianali della sua talentuosa forza lavoro" commenta Massimo Fumarola, ceo della Morgan Motor Company. "Insieme alla Morgan, siamo molto orgogliosi di essere alla guida del movimento dei carrozzieri. Questa straordinaria collaborazione unisce i 115 anni di filosofia della Morgan nella costruzione di carrozzerie con i quasi 95 anni di tradizione di Pininfarina nel disegnare e realizzare veicoli su misura. L'eredità già unica delle due case automobilistiche, messa insieme, produce un risultato senza precedenti nel nostro settore" Giuseppe Bonollo, responsabile Sales & Marketing di Pininfarina.



