Bentley Batur Convertible, solo 16 unità a 2 milioni di euro

L'esclusiva Batur Convertible (solo 16 esemplari programmati) diventa la terza Bentley costruita artigianalmente assieme a Mulliner, dopo la Bacalar barchetta e la Batur coupé.

E con il suo prezzo che supererà i due milioni di euro, si appresta anche a diventare la più costosa auto del brand di Crewe di tutti i tempi.

Questa elegante 'scoperta', derivata dalla Continental GT, è un'evoluzione del DNA di Bentley, che unisce l'essenza delle Gran Turismo di lusso a cielo aperto col design progressivo nato appunto con la Batur Coupé, rappresenta la massima espressione della personalizzazione curata e dell'individualismo, quella che Bentley definisce 'una tela per l'immaginazione'.

Batur Convertible conserva la versione più potente dell'iconico W12 di Bentley, un motore biturbo da 6,0 litri con 750 CV assemblato a mano. Con l'estate terminerà la produzione di questo iconico propulsore, la Batur Convertible sarà una delle ultime Bentley ad essere equipaggiata con questo fantastico propulsore.



Il brand britannico del lusso vanta una ricca storia di vetture a cielo aperto, dalla prima Bentley del 1919, passando per gli anni della fondazione dell'azienda negli anni Venti, fino alla più recente Bacalar.

L'architettura della Batur Convertible ha permesso ai designer di Mulliner di cogliere l'opportunità di creare un tema che non solo fonde il design della Bacalar e della Batur, ma include anche la fruibilità di una cabriolet. I designer hanno anche scelto di sottolineare l'architettura a due posti con un abitacolo avvolgente ispirato al design della Bacalar. Lo hanno fatto con uno scenografico airbridge dietro i sedili e con le carenature affusolate nella parte posteriore, elementi che richiamano le auto sportive barchetta di un tempo.

Ma sottolineando anche la promessa di un'esprienza dinamica, incentrata sul guidatore in un ambiente accogliente e avvolgente. L'airbridge e i cofani affusolati non sono solo estetici, ma mettono a disposizione dei due occupanti anche un vano bagagli semichiuso dietro i sedili.

La capote offre una perfetta alternativa al tetto rigido, conservando tutto il fascino della chiusura in tela. Una combinazione di materiale isolante, perfezionamenti del sistema di tenuta e trattamenti acustici creano un ambiente confortevole in un sistema che può essere aperto o riposto in soli 19 secondi, viaggiando a velocità fino a 50 km/h. Nell'abitacolo, Batur Convertible propone l'opzione esclusiva dell'oro rosa stampato in 3D. Lo si può trovare - oltre che nella chiave del conducente - anche nel selettore della modalità di guida che circonda il pulsante di avvio/arresto. Ma può essere applicato anche agli iconici comandi delle bocchette Organ Stop nel cruscotto, nonché in un inserto in oro rosa sul volante stesso.



