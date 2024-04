Nissan X-Trail N-Treck è dedicata a chi ama l'avventura

Arriva una nuova versione di Nissan X-Trail, si chiama N-Treck, ed è stata realizzata per gli amanti dell'avventura.

Lo si intuisce già dagli elementi esterni che le conferiscono un aspetto più robusto, come le protezioni nella parte bassa del frontale e del retro con finitura dal color canna di fucile, ed i fendinebbia a LED integrati nella sezione inferiore del paraurti anteriore. Inoltre, nel frontale spicca la nuova finitura di colore scuro che circonda la tipica griglia V-Motion.

Proposta con i colori metallizzati Diamond Black e Dark Metal Grey, ed le livree perlate Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey, con quest'ultime che possono avere anche il tetto nero a contrasto per realizzare un effetto bicolore, X-Trail N-Treck offre per gli interni il pacchetto opzionale che comprende tappetini in gomma e rivestimento reversibile, con un lato lavabile, del bagagliaio. Sotto pelle ritroviamo il propulsore e-POWER, l'elettrico senza spina che, nella versione con trazione integrale e-4ORCE, presenta anche un motore elettrico sull'asse posteriore. Il sistema in questione è in grado di regolare la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo di secondo, in maniera automatica, e senza necessità di intervento da parte del guidatore.



