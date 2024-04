Land Rover Defender OCTA debutterà il 3 luglio

Arriverà il 3 luglio la nuova Land Rover Defender OCTA, a seguito di un serrato programma di sviluppo con oltre 13.960 test in aggiunta a quelli standard, e coloro che sono interessati alla produzione del primo anno possono registrarsi per prendere parte ad uno dei sette eventi esclusivi, denominati Defender Elements, che si svolgeranno dal Regno Unito al Giappone, passando per la Germania e l'Italia in Europa, gli Stati Uniti, e Dubai. Questi avranno luogo in località private e consentiranno di scoprire in anteprima la Defender più dura, resistente, e lussuosa di sempre, e di finalizzare le specifiche desiderate.

In questo modo, i futuri clienti avranno modo di comprendere al meglio innovazioni quali la tecnologia delle sospensioni 6D Dynamics, di constatare i miglioramenti a livello di design esterno ed interno, e di conoscere tutte le opzioni disponibili, oltre alle caratteristiche del V8 Twin Turbo mild-hybrid benzina.

Per registrarsi all'evento di anteprima globale Defender Elements che si svolgerà in Italia, è possibile contattare il proprio concessionario. "Defender OCTA sarà sinonimo di padronanza di avventure epiche da vivere nel lusso più esclusivo - ha dichiarato Mark Cameron, Defender managing director - questa avventura inizia con gli eventi Defender Elements e non vedo l'ora di accogliere i primi clienti che inizieranno il loro viaggio Defender OCTA con noi" .



