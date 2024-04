Renault 5 e-tech si presenta anche in veste Roland Garros

Una versione Roland-Garros per Renault 5 e-tech che strizza l'occhio al mondo del tennis. In occasione del torneo French Open, la casa delle losanga avrà infatti uno stand dedicato alla Renault 5 e-tech elettrica, che all'appuntamento si presenterà nella serie speciale.

L'allestimento presenta un design elegante e sportivo, del quale sono protagonisti i quattro colori bianco perla, blu notte, nero stellato e un'esclusiva tonalità di grigio ardesia opaco. Questi colori si abbinano alle finiture cromate satinate del tetto e alle ruote Ecrou 18 pollici diamantate in nero lucido.



Le ruote, appositamente progettate, aggiungono poi un ulteriore tocco di eleganza con un coprimozzo in una tonalità opaca di grigio ardesia. La parte inferiore delle porte anteriori presenta il logo Roland Garros al centro di un disegno che rappresenta la Croce di Sant'Andrea. Il tetto della Renault 5 e-tech elettrica Roland-Garros vanta poi una pellicola tessile in nero satinato.

All'interno della vettura, la tappezzeria grigio chiaro si ispira all'abbigliamento tecnico del mondo dello sport.

L'effetto complessivo è esaltato da supporti laterali imbottiti TEP blu. Gli schienali dei sedili anteriori sono stampati a caldo con il logo Roland-Garros.

Il medesimo tessuto delle sedute è visibile anche sui pannelli delle porte e sulla fascia, accanto al TEP blu. La striscia di rivestimento del cruscotto ottiene invece una finitura in metallo satinato, insieme alla retroilluminazione che indica il nome 'Roland Garros Paris'. Il selettore del cambio è ispirato alle impugnature per racchette da tennis, con il logo Roland Garros alla base.



