Ad Auto China debutta Zeekr Mix, l'mpv rivale del Vw ID.Buzz

Zeekr, il marchio premium globale di mobilità elettrica del gruppo Geely, ha portato al debutto ad Auto China il suo primo Mpv - denominato Mix - e con esso la prima applicazione della nuova architettura Sea-M.

Si tratta di una piattaforma derivata dell'originale Sustainable Experience Architecture (Sea) che è impiegata in diversi prodotti cinesi di Geely, nelle stesse Volvo e Polestar, oltre che (nella variante Sea2) nelle ultime Smart.

Mix, che sembra puntare direttamente sul mondo di Vw ID.Buzz, rappresenta una proposta di Zeekr per ampliare i confini dell'esperienza mobile. Grazie alla architettura elettrica Sea-M è infatti possibile creare un vero e proprio soggiorno, con soluzioni tipiche dei modelli di gamma alta e della stessa architettura d'interni.

Il pavimento piatto di Mix, assieme al passo elevato e alla forma 'boxy' della carrozzeria, si traducono in una grande vivibilità in cabina, così come solo un vero balzo verso il futuro i grandi schermi di infotainment sia per il conducente che per i passeggeri.

L'architettura Sea-M, spiega Zeekr - consente un raggio di sterzata inferiore a 5 metri e incorpora un'interfaccia tecnica che ha permesso di adottare lo steer-by-wire.

Ciò consente rapporti di sterzo variabili in funzione dell'andatura ma anche la possibilità di disaccoppiare il volante per una futura guida autonoma di livello 4.

Il nuovo mpv Mix misura 4,7 metri di lunghezza, con un passo di 3 metri e un'altezza da libera da terra di 39 centimetri.

Zeekr ha utilizzato per questo modello inedito (il quinto della gamma) il suo centro di ricerca e sviluppo a Ningbo, Hangzhou, ma anche quello del Gruppo a Göteborg (in Svezia) dove un team di ingegneri in lavora su architetture, propulsori, telai e sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas).

