I prototipi di Range Rover Electric alla prova del ghiaccio

I prototipi di Range Rover Electric alla prova del freddo estremo al Circolo Polare Artico. Per aprire la strada alla propulsione elettrica abbinata alla raffinatezza e ai viaggi di lusso, i prototipi sono giunti alla fase dei test tra i più impegnativi del mondo. La propulsione completamente elettrica viene messa alla prova a temperature estreme, da -40 °C nel Circolo Polare Artico, a +50 °C nei deserti roventi del Medio Oriente.

I primi test si sono concentrati sulla capacità della batteria e dell'unità di propulsione elettrica, ovvero i componenti principali del veicolo, tra cui la trasmissione, il motore elettrico e l'elettronica di potenza, il tutto a temperature estreme sotto lo zero fino a -40° C. Sia la batteria che l'EDU sono assemblate per la prima volta internamente da JLR. I laghi ghiacciati della Svezia sono stati il banco di prova del nuovo sistema di propulsione completamente elettrico.

"Range Rover con alimentazione elettrica - ha dichiarato Thomas Mueller, Executive Director Product Engineering - rappresenta il lusso, la raffinatezza e le capacità consuete di Range Rover in aggiunta a una propulsione completamente elettrica quasi silenziosa che offre viaggi piacevoli e rilassanti. Per essere sicuri di curare anche il minimo dettaglio, siamo a buon punto con il nostro programma di test fisici e di sviluppo, tutti progettati per spingere Range Rover Electric al limite e garantire che le sue capacità rimangano ineguagliabili quando arriverà ai clienti".

Per la prima volta su Range Rover, un nuovo sistema di controllo della trazione offre livelli di prestazioni superiori su superfici ghiacciate o a bassa aderenza. Al posto di una tradizionale configurazione del controllo di trazione basata esclusivamente sull'unità ABS, Range Rover Electric distribuisce infatti l'attività di gestione dello slittamento delle ruote direttamente a ogni singola unità di controllo della trazione elettrica, riducendo il tempo di reazione della coppia su ciascuna ruota da circa 100 millisecondi a appena 1 millisecondo.

Un software sviluppato internamente da JLR, consente poi un controllo preciso della velocità per una gestione accurata dello slittamento delle ruote, riducendo la necessità di intervento dell'ABS. La trazione è massimizzata su tutte le superfici con una risposta eccezionale, composta e raffinata, migliorando significativamente l'esperienza di guida di Range Rover.

