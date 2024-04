Mercedes AMG GT 63 S E Performance: tecnologia da F1

In occasione del gran premio di Formula 1 di Shanghai, Mercedes ha svelato la nuova AMG GT 63 S E Performance, che prende spunto dalla tecnologia della monoposto della massima formula, come sottolinea la power unit formata dal motore V8 biturbo da 4 litri abbinato all'unità elettrica.





La vettura, inoltre, utilizza una batteria da 400 volt con l'innovativo raffreddamento diretto che va a raffreddare le 560 celle singolarmente tramite un liquido non infiammabile che, rispetto all'acqua, ha una capacità termica da due a tre volte superiore e immagazzina più energia termica. Con una potenza di sistema di 816 CV ed una coppia massima di 1.420 Nm, le performance di rilievo; infatti, l'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 2,8 secondi, e la velocità massima raggiunge i 320 km/h.

Per gestire un simile potenziale prestazionale, il guidatore può sfruttare sistemi come le sospensioni AMG Active Ride Control, con stabilizzazione semiattiva del rollio, l'asse posteriore attivo, e la trazione integrale 4MATIC+ che contribuisce alla sicurezza dinamica ed enfatizza la stabilità dell'auto. Grazie alla sua natura ibrida inoltre, il consumo combinato di questa sportiva è di poco più di 8,2 l/100 km, mentre a batteria scarica è di 12,3 l/100 km, e le emissioni combinate di CO2 si attestano sui 188 g/km.

