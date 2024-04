Smart Concept #5 si svela a Pechino il 25 aprile

Con la nuova smart Concept #5, il brand entra nel segmento dei mid-size Suv premium a batteria, introducendo soluzioni destinate ad una clientela dallo stile di vita attivo e dinamico. La vettura farà il suo ingresso in società, in anteprima mondiale, nella giornata del 25 aprile, in occasione del Salone Internazionale dell'Automobile di Pechino, mentre la versione definitiva di quello che sarà il terzo modello della nuova famiglia smart, è prevista per la seconda metà del 2024. Si tratta di un veicolo visionario, concepito per qualsiasi tipo di attività all'aperto, attraverso il quale il marchio anticipa le linee future del suo stile declinandolo in un Suv di medie dimensioni altamente versatile. Tutto ciò si unisce alle caratteristiche orientate all'outdoor, come sottolineano gli accessori integrati che la rendono idonea ad andare oltre le strade asfaltate. La Concept #5 si annuncia anche molto spaziosa, pur mantenendo delle proporzioni compatte in cui spicca la struttura distintiva del tetto. Non mancheranno soluzioni high-tech all'avanguardia per rendere ulteriormente piacevole l'esperienza di bordo.

