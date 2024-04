Aston Martin DBX707 si aggiorna tra tecnologia e design

E' tempo di novità per Aston Martin DBX707 che si aggiorna con una serie di miglioramenti. Il cuore delle novità risiede nell'integrazione del nuovo sistema di controllo interno sviluppato da Aston Martin e nell' architettura degli interni, tra eleganza, esclusività e tecnologia avanzata.

"Con le sue prestazioni e la sua dinamica da fuoriclasse, il suo design di livello superiore e la sua incredibile qualità - ha commentato Amedeo Felisa, Ceo di Aston Martin - la DBX707 ha stabilito immediatamente un nuovo punto di riferimento per i Suv di lusso. Ora, grazie a una tecnologia all'avanguardia e a un abitacolo completamente rinnovato, la DBX707 ha cambiato ancora una volta le carte in tavola, elevando ulteriormente lo standard".

Insieme alla rivisitazione completa degli interni, il sistema di infotainment di nuova generazione di Aston Martin è il centro dell'esperienza di guida, offrendo connettività e personalizzazione complete. Dotato di schermi multitouch Pure Black, il sistema è integrato con funzionalità come Apple CarPlay wireless, USB-C e un'ampia gamma di servizi online, accessibili tramite l'applicazione per i clienti Aston Martin.





La DBX707 è dotata di pulsanti dedicati per le operazioni chiave come la selezione delle marce, il controllo della trasmissione, il riscaldamento e la ventilazione. Questo approccio incarna la filosofia distintiva di Aston Martin, che mira a creare un equilibrio tra le funzionalità digitali e analogiche.

In aggiunta all'avanzato sistema di infotainment di nuova generazione di Aston Martin, la DBX707 si distingue per un completo restyling degli interni.. Le linee elegan ti e contemporanee, oltre a trasmettere un senso di sicurezza e raffinatezza, creano uno spazio interno armonioso e accogliente.

Il design del cruscotto, caratterizzato da una linea orizzontale che divide la parte superiore e inferiore, riflette l'attenzione ai dettagli e la maestria artigianale caratteristica del marchio.

Ogni aspetto degli spazi interni è stato migliorato, dal design del volante alle rinnovate maniglie di apertura delle porte D-pull e alle bocchette di aerazione verticali. Queste caratteristiche si abbinano ai dettagli cromati lucidi o scuri degli interni. I nuovi pannelli di rivestimento delle portiere anteriori sono stati ampliati e disponibili in una vasta scelta di materiali di alta qualità, tra cui il rovere fumé lucido, la maglia di titanio lucido e le finiture in legno ziricote, nero piano e fibra di carbonio.

La personalizzazione degli interni offre tre distinti allestimenti, ovvero Inspire Comfort, caratterizzato da ricami a matrice e trapuntature, Inspire Sport, con ricami vettoriali e Accelerate con Alcantara. DBX707 è poi ora dotata di un sistema audio Aston Martin Premium Audio 800w a 14 altoparlanti.

Opzionale è invece il sistema sviluppato in collaborazione con Bowers & Wilkins, rinomato partner audio di Aston Martin.

Progettato su misura per adattarsi perfettamente allo spazio interno della DBX707, questo sistema sfrutta l'avanzata tecnologia e le innovazioni presenti negli altoparlanti di Bowers & Wilkins.

La DBX707 introduce anche una serie di modifiche di dettaglio agli esterni. Tra queste, cinque nuovi colori di vernice, due nuove finiture per i cerchi e le nuove maniglie, che si attivano verso l'esterno al momento dello sblocco dell'auto. Nuovi anche gli specchietti retrovisori girevoli in vetro a filo.

