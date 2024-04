La Hispano Suiza Carmen Sagrera arriverà il 13 giugno

Il 13 giugno, presso la tenuta Mas Solers a Sant Pere de Ribes, verrà presentata la Hispano Suiza Carmen Sagrera. Nella stessa dimora in stile rinascimentale dove, nel 2020, è stata svelata al mondo anche la Hispano Suiza Carmen Boulogne. L'evento sarà basato sul filo rosso della leggenda giapponese che guiderà ogni aspetto dell'esperienza: dalla decorazione alle attività previste, per cui, ogni elemento sarà intriso dell'idea di connessione universale e dell'ineluttabilità del destino. La nuova Hispano Suiza Carmen Sagrera nasconderà sotto pelle una batteria da 103 kWh e rappresenterà un'importante evoluzione in termini di aerodinamica e design degli interni. La vettura incarna l'evoluzione di un brand nato nel 1904 dalla connessione istantanea di due persone che rispondono ai nomi di Damià Mateu e Marc Birkigt, un uomo d'affari e un ingegnere che, all'epoca, hanno incrociato le loro strade, come se una forza le avesse spinte ad incontrarsi. Una forza che, dopo 120 anni, è intervenuta nuovamente per la realizzazione del nuovo modello.



