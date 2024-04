Maserati GranCabrio Folgore, l'innovazione è Made in Thunder

Con l'evento denominato Made in Thunder (fatta dal tuono) Maserati ha presentato ufficialmente la sua ultima declinazione della sua gamma elettrica, la GranCabrio Folgore nuovo importante capitolo nella storia della Casa del Tridente.

Prima cabriolet quattro posti 100% elettrica nel suo segmento luxury di riferimento, GranCabrio Folgore è elegante, esclusiva e rispettosa dell'ambiente. Ma mostra al tempo stesso tutto il tipico carattere sportivo e dinamico delle Maserati. Lo fa adottando il sistema di propulsione a batteria Folgore basato su una tecnologia a 800 Volt e tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW, che è stato sviluppato dalla Casa del Tridente con soluzioni tecniche all'avanguardia derivate dalla Formula E.

La nuova cabriolet del Tridente si muove grazie ad una batteria, prodotta presso lo stabilimento il Mirafiori Battery Hub di Torino, che ha una capacità nominale di 92,5 kWh e una capacità di scarica di 610 kW, così da permettere una potenza alle ruote di circa 760 Cv con una coppia massima di ben 1.350 Nm. Nonostante le elevatissime prestazioni, come dimostrano lo scatto 0-100 in 2,8 secondi e la velocità massima (in assenza di limiti) di 290 km/h, l'autonomia di GranCabrio Folgore è di 419-447 km, secondo l'omologazione Wltp. Il tutto con un consumo di energia che è compreso fra 22,4 e 23,7 kWh/100 km.

Come nella Granturismo Folgore, Maserati ha alzato anche nella GranCabrio gli standard tipici di un'auto elettrica senza porre compromessi tra lusso e performance. E' il caso del sistema che offre la possibilità di godersi un viaggio elettrico 'open air' senza la preoccupazione della ricarica.

Selezionata una destinazione e avvia la navigazione, il sistema di di navigazione 'intelligente' di Gran Cabrio guida destinazione senza altre soste intermedie o, se supera l'autonomia, suggerisce automaticamente soste e tempi di ricarica. L'auto è dotata di DC Booster che agisce come un 'adattatore/aumentatore di tensione' tra la batteria da 800 Volt dell'auto e qualsiasi stazione di ricarica DC da 400 Volt.

Il Coasting Guide Control fornisce inoltre informazioni utili al conducente per ottimizzare l'uso della frenata rigenerativa e del coasting. E suggerisce quando frenare e quando fare il coasting (avanzare per brevi tratti per inerzia) in base alle condizioni dell'auto. Con il Battery Pre-conditioning si porta invece il pacco batteria alla temperatura ottimale per una ricarica ultrarapida. In questo modo l'impianto è in grado di accettare molta corrente e di far scendere una sessione di carica da 40 a 20 minuti.

Come le altre Maserati Folgore (Grecale e GranTurismo) anche GranCabrio propone un selettore con quattro diverse modalità di guida. Sono Max Range, Gt, Sport e Corsa. Tutte facilmente selezionabili dal comando rotativo sul volante che propone al centro anche il pulsante per il settaggio delle sospensioni. Le raffinate soluzioni propulsive di GranCabrio Folgore - analoghe a quelle della corrispondente GranTurismo - sono combinate con un'architettura tecnica che è frutto di un innovativo progetto che fa ampio uso di materiali leggeri come l'alluminio e il magnesio, unitamente ad acciai altamente performanti.

Un approccio multimateriale questo che ha permesso di raggiungere livelli di peso best in class per la categoria ma ha anche richiesto la definizione di nuovi processi produttivi.

Egualmente innovativa la presenza dell'architettura elettrica-elettronica Atlantis High già vista su GranTurismo.

È basata su messaggi canFD con velocità fino a 2 ms e dotata di funzioni avanzate di cyber-security e flash-over-the-air. Al centrodi questo elemento fortemente innovativo c'è il master controller Vdcm (Vehicle Domain Control Module), un progetto 100% Maserati che ospita il software incaricato del controllo a 360 gradi di tutti i più importanti sistemi vettura per produrre la miglior esperienza di guida. GranCabrio Folgore garantisce quattro posti reali con il confort necessario per affrontare anche per lunghi viaggi. Questo anche alla presenza di un soft top che ha un ingombro ridotto quando è ripiegato e lascia così spazio per i bagagli di quattro persone.

L'elegante tetto in tessuto multistrato è azionabile anche in movimento fino a 50 km/h e si apre in soli 14 secondi. I comandi sul display centrale sono azionabili anche con un solo dito senza la necessità di spostare lo sguardo dalla strada. Nella GranCabrio Folgore spicca anche la presenza del 'neck warmer' (letteralmente scaldacollo) che consente di viaggiare con la capote aperta anche quando la temperatura si abbassa. I vantaggi di questa soluzione si uniscono a quelli del iwind stopper (a richiesta) che diminuisce le turbolenze all'interno dell'abitacolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA