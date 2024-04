110 anni di successi portano Maserati nel futuro elettrico

Nella storia di Maserati, 110 anni costellati da successi sportivi, d'immagine e commerciali, quella che si è aperta con il Folgore Day è una pagina completamente nuova ma non meno affascinante. Con il lancio di GranCabrio Folgore, che affianca Grecale Folgore (primo suv full electric del Tridente) e GranTurismo Folgore modello del debutto nell'ambito elettrico, Maserati entra ufficialmente in quella nuova dimensione che - ha detto Davide Grasso ceo Maserati nel corso dell'evento di Rimini - passando per il debutto nel 2025 della super sportiva MC20 Folgore alla completa elettrificazione dell'intera gamma del Tridente entro il 2028.

Una visione strategica che Maserati aveva già annunciato all'inizio del 2024 e che prevede un piano di crescita rivolto alla redditività sostenibile nel lungo termine. Un programma - ha sottolineato Grasso - che è "incentrato sull'evoluzione costante del marchio e dei suoi prodotti. Uno scenario in cui la gamma del Tridente rimane interamente disegnata, sviluppata e prodotta in Italia, con Modena e lo storico stabilimento di viale Ciro Menotti sempre al centro di questa sfidante nuova era della mobilità". Il tag del Folgore Day, ben impresso nelle pagine della storia futura del Tridente - è stato ricordato nell'evento di Rimini - segna l'inizio di un nuovo viaggio per Maserati e per i clienti del segmento luxury ai quali si rivolge interamente l'offerta elettrica del Tridente.

Un programma che si dedica a questo mercato fatto d'innovazione e sempre maggiore esclusività, in cui opereranno i nuovi e i futuri prodotti Maserati per continuare a garantire l'essenza distintiva del marchio - fatta di auto che sono da sempre sinonimo di tecnologia all'avanguardia, eleganza ricercata, artigianalità raffinata e originale, performance impeccabile e distintiva - ma anche di diventare nuovi dinamici simboli della profonda trasformazione in atto nel mercato.

"Folgore - ha ricordato Grasso - è la spinta, la scintilla che accende questo storico inizio e lo fa con la forza dirompente tipica del tuono". Made in Thunder" è infatti il claim scelto per raccontare questo particolare momento con Maserati che diventa il primo marchio luxury italiano a produrre modelli 100% elettrici nella Motor Valley. Questo grazie al genio creativo e ingegneristico delle donne e degli uomini del Tridente che si sono impegnati per creare la tecnologia e la gamma Folgore e per plasmarla negli sviluppi futuri.

