Si chiama Tasman il primo pick-up globale segmento C di Kia

Si ispira alla bellezza selvaggia e alla natura incontaminata della Tasmania, l'isola all'estremità meridionale dell'Australia, il nuovo pick-up Tasman che Kia lancerà nel 2025. Ridefinendo il concetto stesso di pick-up questo nuovo modello, si legge nella nota della Casa sudcoreana - non sarà semplicemente un pratico mezzo per il lavoro, ma avrà peculiarità lifestyle per essere un compagno adatto di chi vive in modo dinamico. E per essere pronto per le più diverse attività, anche estreme, nel tempo libero.

Kia ha pianificato il debutto del suo primo pick-up (che appartiene al segmento C) nel 2025, attraverso una strategia che vedrà il lancio articolato in più fasi, a livello globale, nei mercati di Corea, Australia, Africa e Medio Oriente. Kia sta raccogliendo le manifestazioni di interesse degli utenti tramite Kia Australia website che consente anche di rimanere aggiornati, aspettando il lancio del veicolo.

Questo approccio punta a soddisfare le specifiche esigenze e richieste di ciascuna area geografica, in base ai fattori caratterizzanti di ognuna, come la forte penetrazione dei pick-up sul mercato australiano, la crescente propensione verso le attività all'aria aperta emersa sul mercato coreano e la necessità di Africa e Medio Oriente di veicoli fuoristrada capaci di affrontare terreni diversi, compresi i deserti.

Il nuovo Tasman, grazie alle proprie doti di versatilità e capacità, è destinato a guadagnare grande popolarità sul mercato australiano (è stato annunciato a Sidney) e diventare un modello dai forti volumi di vendita, che permetterà a Kia di consolidare la posizione di leader nello sviluppo di veicoli multifunzionali.

La denominazione Tasman, suggerita da Kia Australia, è stato selezionata da un elenco di proposte provenienti dai mercati globali e che vuole identificarsi con lo spirito di avventura, cosè da rispecchiare la natura robusta e le molteplici capacità (di cui non è stata fornita alcuna anticipazione) del nuovo pick-up di Kia.

