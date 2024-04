Ford Focus ST Edition, è pronta per la strada e per la pista

La nuova ST Edition sviluppata da Ford Performance è la Focus più completa di sempre perché pronta per la strada e la pista. Lo ha sottolineato Stefan Muenzinger, responsabile di Ford Performance per l'Europa. "Focus ST Edition - ha detto - rappresenta il meglio della nostra produzione in una soluzione utilizzabile tutti i giorni. Le tecnologie racing fanno sì che i piloti non debbano scendere a compromessi in termini di versatilità ma possano comunque godersi l'emozione di una giornata in pista".

L'obiettivo del progetto è stato infatti quello di premiare i guidatori appassionati con risposte da auto da corsa quando Focus ST Edition viene utilizzata su un circuito, offrendo allo stesso tempo il confort di un'auto familiare ad alte specifiche per il tragitto giornaliero o una vacanza.





Il badge Sports Technologies è stato guadagnato da questo nuovo modello grazie a funzionalità avanzate come il sistema di sospensioni coilover regolabili, i cerchi in lega realizzati tramite processo di flowforming (lo stesso utilizzato anche per realizzare componenti aerospaziali) o ancora i freni anteriori Brembo che assicurano frenate potenti e costanti giro dopo giro.

Sotto il cofano un motore EcoBoost Ford da 2,3 litri con 280 Cv e 420 Nm di coppia che permette di ottenere un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7. La velocità massima, in assenza di limiti, è regolata su 250 km/h.

Le sospensioni regolabili della Focus ST Edition vengono fornite con una configurazione sviluppata da Ford Performance, testata ampiamente in tutta Europa, incluso al Nürburgring Nordschleife in Germania.

Le sospensioni prodotte dagli specialisti di sport motoristici KW Automotive, sono dotate di alloggiamenti degli ammortizzatori in acciaio inossidabile a doppio tubo e molle verniciate a polvere. L'assetto è ribassato di 10 mm davanti e dietro rispetto alla Focus ST standard (per un maggiore equilibrio e controllo) ma il cliente ha a disposizione del cliente un'ulteriore escursione di 20 mm.

L'auto viene inoltre fornita con un documento tecnico che fornisce le impostazioni delle sospensioni consigliate per una varietà di condizioni di guida - comprese le impostazioni specifiche per il Nordschleife - per aiutare gli appassionati di guida sportiva a mettere a punto la loro auto e le esperienze che se ne possono ottenere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA