Nuovo Opel Frontera, sarà elettrico ma anche ibrido benzina

Quello che Opel definisce "inizio di un nuovo capitolo della lunga storia di successo dell'azienda" segna anche un importante 'aggiustamento' nella strategia di evoluzione della gamma.

La nuova (e inedita) generazione del suv Frontera - che viene anticipata con alcune fotografie prima del lancio ufficiale - si rivolge ai clienti con la possibilità di scegliere tra versione 100% elettrica o quelle con efficienti motori ICE ibridi con sistema a 48 Volt.

"Con la sua combinazione di design robusto, spazio, soluzioni intelligenti e motori efficienti - ribadisce Florian Huettl, ceo di Opel - il nostro nuovo Frontera si rivolge a un'ampia platea di clienti che vogliono distinguersi dalla massa. Si adatta perfettamente all'ambiente urbano e suburbano, offrendo allo stesso tempo un'esperienza energica ai nostri clienti".





Già al primo sguardo Frontiera - che del progenitore del 1991 conserva oltre al nome un look robusto e funzionale - impressiona con la sua interpretazione del frontale Opel Vizor con nuovo logo del Blitz. Le proporzioni uniche del frontale si combinano perfettamente con un abitacolo funzionale e spazioso e, complessivamente, con un design espressivo e moderno.

Il frontale Vizor - che racchiude i gruppi ottici a Led - è caratterizzato da un'apertura di raffreddamento trapezoidale nella zona inferiore e sottolinea l'assetto solido e robusto della vettura. La vista laterale rivela un caratteristico montante C, che divide visivamente l'ampio abitacolo. E, come si conviene ad un suv, passaruota e parafanghi pronunciati enfatizzano la solida presenza di Frontera sulla strada.

Come tutti i nuovi modelli Opel, anche il valore di Frontera è guidato non solo dal suo design audace e puro, ma anche dalle prestazioni sempre 'responsabili'.

La scelta tra una motorizzazione puramente elettrica e motori a benzina altamente efficienti con tecnologia ibrida a 48 Volt si combina nel suv Opel con quello che l'azienda finisce "un elevato livello di piacere di guida grazie alla specifica configurazione del telaio".

Opel ricorda che gli ingegneri di Rüsselsheim hanno prestato molta attenzione all'ottimizzazione della risposta del telaio e alle caratteristiche dinamiche tipiche di Opel, anche quando si guida alle andature più elevate.

La modernità di Frontera continua negli interni, dove il design intelligente incontra la praticità. Spiccano il tipico cruscotto Pure Panel completamente digitale con due display da 10 pollici e sistema di infotainment multimediale e il nuovo volante, audace ed elegante.

Opel segue coerentemente la filosofia del massimo comfort con la minima distrazione, con un'esperienza d'uso pulita e detox per evitare qualsiasi forma di stress digitale.

Tra le novità che debuttano con Frontera va segnata la possibilità - resa ancora più pratica ed esteticamente coerente - di utilizzare il proprio dispositivo mobile al posto di una parte delle funzioni dei display.

Lo fa offrendo un'innovativa stazione opzionale per collocare lo smartphone dell'utente che - attraverso una App - diventa il pannello di controllo dell'infotainment permettendo anche di interagire con i pulsanti del volante.

Come d'abitudine Opel propone sedili confortevoli ed ulteriormente perfezionati ergonomicamente. Nella seduta delle poltroncine anteriori è presente la funzione brevettata Intelli-Seat che allevia la pressione sul coccige, per garantisce un confort ottimale anche nei viaggi più lunghi.

Opel Frontera convince anche per la sua capacità di carico.

Con i sedili posteriori in posizione, offre già oltre 460 litri di spazio nel bagagliaio che con i sedili abbattuti aumenta fino a 1.600 litri. Un'ulteriore versatilità è fornita dalla ripartizione 60:40 del divano posteriore, mentre un secondo piano di carico è di serie. .



