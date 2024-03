Concept Genesis GV60 e Neolun esplorano prestazioni e lusso

Si chiama GV60 Magma Concept, un suv elettrico sviluppato con l'esperienza della leggenda delle corse Jacky Ickx con cui Genesis - il brand premium di Hyundai - fa ingresso nel territorio delle vetture ad alte prestazioni, puntando al mondo delle Amg di Mercedes e delle M di Bmw.

Quarta 'pedina'del programma Magma che Genesis intende schierare, dopo la GV80 Coupé Concept, la G80 Special e la X Gran Berlinetta Concept, per presidiare questa importante nicchia di mercato a livello globale, GV60 Magma Concept è stata svelata - in attesa di essere esposta dal 29 marzo al New York International Auto Show - alla Genesis House di New York, assieme all'altro Concept Neolun.

Prefigurazione del modello di regolare produzione che fa parte dei programma Genesis Magma "GV60 Concept rappresenta un'entusiasmante opportunità per ampliare i confini delle prestazioni e del lusso - ha detto Luc Donckerwolker chief creative officer di Genesis - attraverso nuove interpretazioni di auto ad alte prestazioni, con l'obiettivo finale di sviluppare modelli esclusivi per Genesis".

"Il marchio continuerà a rivelare concetti sperimentali con un'attenta considerazione sia degli elementi tecnologici che estetici - ha detto - e sebbene la velocità e le prestazioni siano importanti, il programma Genesis Magma guarderà oltre, dando priorità all'esperienza di guida per accendere il piacere della guida sportiva con un confort senza sforzo".

GV60 Magma Concept migliora il design e le prestazioni del primo suv elettrico di Genesis. Lo utilizzando lo stato dell'arte delle tecnologie per batteria e motore e con un design esterno che armonizza l'estetica con gli interventi 'prestazionali' su telaio, aerodinamica e sistema propulsivo.

Allo scopo di ottimizzare la stabilità durante la guida sportiva, GV60 è stata allargata e abbassata, con un baricentro più basso.

Il design esterno distintivo del GV60 Magma Concept si estende agli interni lussuosi e sportivi. Presenta elementi tra cui sedili avvolgenti con schienali in tinta con la carrozzeria, rivestiti in nappa e pelle scamosciata con cuciture nell'iconico colore arancione di Magma e grigio titanio Neolun Concept anticipa invece un possibile suv elettrico full size, con un design dalle forme tradizionali ma con soluzioni - come l'assenza dei montanti laterali - che ruotano attorno al principio del 'design riduttivo' che eliminano deliberatamente ogni dettaglio non necessario.

Al contrario dell'architettura dei veicoli convenzionali, la disposizione delle porte di Neolun offre uno spazio interno molto più aperto e massimizza il comodo accesso dei passeggeri.

Il tutto è completato dai gradini laterali elettrici che si attivano automaticamente all'apertura delle porte, facilitando l'ingresso e l'uscita dei passeggeri dal veicolo.

Il 'segno' dei fari integrati nella carrozzeria si fonde perfettamente con il design anteriore e si ritrova anche nella parte posteriore del veicolo, trasmettendo forza e imponenza. In linea con il design riduttivo, la luce stop centrale montata in alto è incorporata in un motivo traforato intricato e dettagliato.

La cabina è spaziosa e accentua conmfort e relax anche con un sistema di riscaldamento radiante ispirato al tradizionale 'ondol' coreano. il utilizza pellicole riscaldanti applicate al cruscotto, ai rivestimenti delle portiere, al pavimento, agli schienali dei sedili e ai lati della console.

La funzione girevole dei sedili della prima fila massimizza lo spazio e la praticità per i passeggeri, poiché l'ampio schermo regolabile e il display flessibile che si apre dal rivestimento del sedile posteriore offrono un'esperienza sensoriale stimolante. Il tessuto in cashmere nella tonalità "Royal Indigo" si fonde perfettamente con la pelle Purple Silk di ispirazione vintage, che è stata tinta naturalmente con pigmenti organici, creando un'atmosfera profondamente rilassante.



