Land Rover Defender Octa sarà unico in tutto

Il nuovo Land Rover Defender Octa sarà la variante più potente, lussuosa ed audace della gamma, grazie ad una serie di contenuti che la rendono unica. Ispirato nel nome dalla forma ad ottaedro dei diamanti, presenterà un nuovo motivo grafico a diamante cerchiato su una serie di componenti interni ed esterni.

A livello di tecnico invece, il Defender Octa sarà spinto dal propulsore a benzina V8 Twin Turbo mild-hybrid, e potrà contare sulle innovative sospensioni pneumatiche 6D Dynamics. Nello specifico, queste presentano la tecnologia idraulica Interlinked con un innovativo sistema di controllo del beccheggio e del rollio che consentiranno all'auto di avere il giusto bilanciamento del corpo vettura sia in accelerazione, che in frenata ed in curva, per una massima resa dinamica sia su strada che in off-road.

Attualmente, Il modello in questione sta affrontando il programma di sviluppo più completo della storia Defender che si svolge nel freddo della Svezia, in cui sarà messo alla prova da neve e ghiaccio, fino ad arrivare al deserto del Dubai, in cui si cimenterà con temperature torride, passando attraverso l'esame della pista nel vecchio circuito del Nürburgring, senza risparmiarsi una digressione attraversando il fondo roccioso del Moab.

In attesa della presentazione, che avverrà entro la fine dell'anno, i potenziali clienti saranno invitati a partecipare ad anteprime esclusive.

