Al via le prevendite della nuova Škoda Kodiaq

Al via la fase di prevendita in Italia del nuovo Suv Škoda Kodiaq. In vista del lancio ufficiale in tutte le concessionarie, previsto nel corso del mese di maggio, la seconda generazione del grande Suv della casa boema può essere preordinato.

Proposto nelle nuove versioni Selection, Executive e Style, Nuovo Kodiaq è disponibile al momento con la nuova motorizzazione 1.5 TSI 150 CV mild-hybrid e con il 2.0 TDI Evo 150 CV a trazione anteriore o 193 CV con trazione integrale 4x4.

A breve la gamma si amplierà con l'inserimento a listino della nuova variante plug-in hybrid con oltre 100 km di autonomia elettrica.

Per tutte le motorizzazioni è di serie il cambio automatico DSG a 7 rapporti. Completa è la dotazione di serie in fatto di sicurezza attiva e connettività già dalla versione di accesso.

Sulla nuova generazione di Kodiaq, poi, la variante a 7 posti sarà proposta ai clienti italiani senza sovrapprezzo a partire dalla versione Executive.

Il nuovo modello è stato completamente riprogettato sulla piattaforma MQB-Evo e affianca a un design inedito una totale rivisitazione degli spazi interni. La lunghezza cresciuta di 6 cm e il diverso andamento del volume di coda offrono ancora più spazio per chi siede nella seconda e nella terza fila di sedili.

Cresce contestualmente anche il volume di carico che va da 910 a 2.105 litri per la 5 posti e da un minimo di 340 litri con i 7 sedili in uso a 2.035 litri abbattendo la seconda e la terza fila perla sette posti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA