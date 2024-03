La nuova Kia K4 rivoluziona il design delle berline

Svelate ufficialmente le sembianze della Kia K4, la berlina compatta di nuova generazione del brand coreano dal design audace dettato dalla volontà di innovare.

Basato sul concetto "Opposites United" il corpo vettura della compatta K4 - come ha rivelato Karim Habib, executive vice president e head of Kia global design - presenta superfici pulite, ma nello stesso tempo complesse, in cui sono inseriti dettagli tecnologici che si combinano creando una specifica armonia.

Infatti, la K4, va oltre i tradizionali stilemi di design, delle berline compatte, sottolineando una personalità che sprigiona audacia, energia e forza intersecando profili quadrati allineati in sequenza, secondo una modalità apparentemente illogica, denominata "Twist Logic". In questo modo il flusso armonico di luce che si inserisce nell'alternanza delle forme quadrate evidenzia la linea che corre lungo l'intero corpo vettura: una soluzione che trova la sua massima espressione nel profilo laterale, dove lo stile fastback a freccia interpreta perfettamente la natura audace e progressiva del brand Kia.

Nella vista anteriore, i fari verticali, posizionati ai bordi esterni amplificano l'aspetto imponente e sicuro, mentre i proiettori Daytime Running Light (DRL) ne accentuano ulteriormente il fascino sofisticato grazie alla sottolineatura offerta dai da profili orizzontali cromati.

Al posteriore sono sempre i fari verticali, ad attirare l'attenzione, con lo spoiler incorporato nel paraurti come ulteriore elemento distintivo di design.

All'interno, invece, al posto del consueto orientamento dei monitor e dei diversi sistemi verso il conducente, la K4 separa lo spazio riservato al conducente da quello per i passeggeri mediante un'audace divisione grafica. Quindi l'area riservata al conducente, è tecnica ed operativa, mentre quella riservata ai passeggeri, è confortevole e improntata al benessere degli occupanti. Non manca una varietà di tipologie di illuminazione interna, diretta e indiretta, ed i comandi fisici sono stati volutamente ridotti al minimo, con le funzioni "Home" "Map" e "Search" comandate attraverso una serie di pulsanti fisici elegantemente integrati in una linea dal design ricercato e completati da un controller ruotante, in modo da favorire un'interazione rapida e intuitiva. Altri quattro pulsanti, posti al di sotto, permettono di impostare i sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione.

Per saperne di più, in occasione della première globale, che si terrà il 27 marzo 2024 al New York International Auto Show, Kia trasmetterà l'evento in diretta live sul sito worldwide.kia.com.



