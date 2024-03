Quarta generazione per Suzuki Swift che si rinnova

La quarta generazione di Suzuki Swift rinnova una tradizione più che consolidata e le porta nel futuro prossimo. La hatchback della casa di Hamamatsu, nella sua ultima evoluzione, punta su alcuni capisaldi della sua ormai lunga carriera, come compattezza e un design che punta a distinguerla dalla concorrenza, con l'aggiunta di comfort e tecnologia.





L'obiettivo di confermarsi come vettura dinamica da tutti i giorni è confermato anche dalle scelte celate dal cofano, sotto il quale batte il motore a benzina 3 cilindri Z12E da 1.2 litri che per la Swift Hybrid totalmente nuovo. Il propulsore combina una maggiore efficienza termica e una riduzione delle emissioni, con una coppia più elevata ai bassi regimi, che ANSA Motori ha potuto testare sulle strade francesi nei dintorni di Bordeaux.

Il risultato è una maggiore reattività e migliori prestazioni complessive.

Sul fronte estetico e in quanto a design, la nuova Swift Hybrid spicca per la griglia piano black a nido d'ape e per moderni fari full LED che introducono anche una nuova firma luminosa a 'L'. Una linea robusta e muscolosa è invece sottolineata da una nuova linea di cintura e dal design esteso dei parafanghi. Nuova anche la nervatura laterale che traccia il profilo di Swift Hybrid.

A bilanciare la sensazione di robustezza ci pensa il caratteristico design del tetto sospeso, pensato per dare più leggerezza e dinamicità alle linee. Rinnovata anche la gamma dei colori, che comprende nove opzioni monocolore e quattro bicolore, tra cui i nuovi Blu Oceania metallizzato e Verde Hawaii metallizzato.

In particolare, il nuovo Blu Oceania metallizzato, e il Rosso Cordoba metallizzato sono caratterizzati da una tonalità tristrato profonda e definita candy colour. In questo caso, strato colorato viene applicato sopra ad una base argento e seguito da uno strato trasparente. Ciò crea una colorazione vivida e profonda come quella di una caramella.

Tante, le novità, anche all'interno della nuova Swift Hybrid, migliorato in spazio e comfort. La nuova posizione di guida è progettata per dare un accesso più rapido e sicuro a tutti i comandi e gli strumenti di bordo. Nuovo anche cruscotto 'driver oriented', caratterizzato da una console e da comandi leggermente angolati verso il guidatore che ne garantiscono la facilità d'uso.

L'Infotaiment ha un display da 9 pollici e il nuovo touchscreen ad alta definizione ha grafiche nitide ed una risposta al tocco rapida e precisa. Il sistema è dotato di collegamento allo smartphone per Apple CarPlay e Android Aut tramite Wi-Fi e USB. Non mancano nemmeno il riconoscimento vocale, la riproduzione musicale Bluetooth e il sistema di navigazione integrato.

"Per Suzuki - ha commentato Massimo Galli, presidente di Suzuki Italia - la Swift rappresenta un tassello importante del mercato. Sebbene questa sia ufficialmente la quarte generazione, ce ne sarebbero da aggengere una quinta che risale agli anni Ottanta. Continua e continuerà ad essere un 4x4 vero ma al moneto non è prevista una versione Sport. Molto, a proposito di questa versione, dipenderà dalle future decisioni a proposito dei biocarburanti". L'arrivo nelle concessionarie Suzuki è previsto per il prossimo mese di maggio, nell'unico allestimento Top. I prezzi partono da 22.500 euro per la versione 2wd con cambio manuale e arrivano 24.500 euro per la 4wd. La versione a due ruote motrici e cambio cat avrà invece un prezzo di 24.000 euro.

