Grecale Folgore, forti emozioni come nelle altre Maserati

Chissà se mai Adolfo Orsi, nel periodo in cui fu proprietario della Maserati fra il 1937 e il 1968, abbia pensato che una delle sue splendide auto sportive - anzi una intera gamma - avrebbe divorato l'asfalto ed entusiasmato il guidatore grazie alla energia elettrica. Le batterie e i Volt non è erano però argomento sconosciuto in famiglia Orsi, perché un ramo delle attività riguardava le 'tramvie elettriche', ma anche perché a cavallo del 1940-1941 entrarono a far parte del suo gruppo di società una fabbrica di batterie (che venne accorpata alla Fabbrica Candele Maserati) e una linea di fabbricazione degli 'elettrocarri' della Silens per il trasporto merci.

Oggi - in ogni caso - Adolfo Orsi sarebbe sicuramente soddisfatto del lavoro svolto nello sviluppo del sistema propulsivo elettrico Folgore- E in particolare, di ciò che rappresenta la variante 100% a batteria nella gamma del suv Grecale, che (è la stessa Casa del Tridente a ribadirlo) è stato pensato e sviluppato per garantisce un’esperienza 'ogni giorno eccezionale' anche quando i vantaggi dell'elettrico si uniscono al Dna prestazionale proprio delle Maserati.

Queste valutazioni, che inevitabilmente riportano alla grande e lunga storia della marca modenese, sono alla base della constatazione (per niente scontata prima di mettere alla prova Grecale Folgore) che è possibile realizzare una Maserati elettrica che offre le identiche emozioni di guida di una Maserati a benzina. Grecale Folgore - che completa una gamma che comprende anche motorizzazioni termiche, ibride in cui si ritrova sempre il corretto equilibrio fra sportività ed eleganza - entrando nel futuro dell’elettrificazione con un carattere tutto suo, in cui poco importa quale sia l'energia che trasmette coppia motrice alle quattro ruote.

Ed in cui piacevolezza di viaggio, precisione di guida alle andature più sostenute ed emozioni firmate Maserati convivono in questo caso con l'apprezzabile concetto delle emissioni zero allo scarico. E restando in tema di confort e qualità dinamiche va ricordato che tutte le Folgore montano di serie le sospensioni pneumatiche che esaltano i vantaggi del basso baricentro (per la posizione del pacco batteria). Questa variante di Grecale (che è 100% disegnata, sviluppata e prodotta in Italia) si basa su una batteria da 105 kWh che utilizza la tecnologia a 400 Volt, a garanzia non solo di grandi prestazioni dinamiche ma anche di una modalità quasi 'racing' nei rifornimenti. Grazie alla modalità 'Automatic battery pre-conditioning' che viene gestita attraverso la App Maserati Charge (relizzata assieme a Bosch) è possibile rendere davvero efficiente e veloce l’esperienza di ricarica.

La App infatti non solo permette di accedere a una delle reti di ricarica più ampie d'Europa - con 650mila punti di ricarica, di cui oltre 90mila veloci e ultraveloci - ma di predisporre l'operazione in modo da passare al 20 all'80% di carica in soli 29 minuti. Come abbiamo piacevolmente verificato sulla viabilità di Lecce e della zona attorno a Santa Maria di Leuca, il nuovo suv elettrico di Maserati mette a disposizione del pilota i 410 kW (cioè 557 Cv) erogati dai due motori e soprattutto una coppia di ben 820 Nm di coppia. Senza dover gestire operazioni diverse rispetto ad una Maserati a benzina, chi siede al volante può scegliere con il tradizionale maneggino sul volante fra le modalità di guida Gt, Sport e Offroad a cui si aggiunge (visto il sistema propulsivo elettrico) quella Max Range per ottimizzare l'autonomia.

A questo riguardo l'omologazione Wltp parla di un valore massimo di 501 km, con un consumo di 24 kW ogni 100 km. Valori questi che, nell'uso reale, sono influenzati dalle condizioni del traffico e della strada e soprattutto dallo stile di guida. Se non si ricercano prestazioni estreme - e soprattutto si tiene conto dei limiti di velocità su strade extraurbane ed autostrade - Grecale Folgore si colloca nell'ambito dei 27-28 kW / 100 km. Un dato, questo, che comunque la rende interessante nel calcolo del costo d'esercizio rispetto alle varianti benzina Mhev da 300 e 330 Cv e ancor più se confrontata con la variante V6 Trofeo da 530 Cv che ha una potenza analoga alla Folgore. Maserati prevede per la Grecale Folgore un listino che parte da 127.000 euro.

