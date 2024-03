Porsche 911 apre all'ibrido ad alte prestazioni

In occasione del recente evento in cui Porsche ha comunicato i risultati finanziari globali, è stato annunciato l'arrivo di 4 nuovi modelli, tra cui il restyling della sportiva più longeva del brand, la 911. La novità è che questa vettura non solo riceverà gli aggiornamenti di rito, tesi a continuare l'evoluzione che l'ha resa, nel corso degli anni, sempre più affilata nella guida, ma vedrà l'introduzione di una variante ibrida nel corso dell'anno.

Come ha specificato il ceo Oliver Blume, si tratterà di una variante ad alte prestazioni, quindi una soluzione dettata principalmente a rinsaldare il rapporto dell'auto, e delle Porsche in genere, con il mondo delle competizioni. Al momento, non è dato sapere se ci sarà una GT3 elettrificata, ma è chiaro che l'esperienza maturata nelle corse di durata con 919 Hybrid e, dallo scorso anno, con la 963 LMDh nella categoria hypercar, avrà un peso nello sviluppo. Secondo www.autocar.co.uk, la vettura potrebbe essere una 4 ruote motrici con il motore elettrico dedicato all'asse anteriore ed il propulsore termico a quello posteriore. Inoltre, dovrebbe avere un piccolo motogeneratore a 48V integrato nel cambio automatico a doppia frizione, e sfrutterebbe il propulsore principale come range extended, ricavando energia anche dalla frenata rigenerativa. Quindi, non dovrebbe avere necessità di una ricarica esterna, secondo Autocar, rifuggendo dal plug-in, ma siamo ancora a livello di comunicazioni ufficiali in merito. Chiaramente, rispetto alla vettura impegnata nel Wec, alloggiato nella zona posteriore, a sbalzo, dovrebbe rimanere il famoso 6 cilindri boxer, il flat six per gli appassionati, in luogo del V8 biturbo utilizzato dalla 963 LMDh.

