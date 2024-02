Zagato AGTZ Twin Tail, all'Alpine A110 spunta la doppia coda

Alla berlinetta A110 Alpine, la sportiva più venduta in Europa, è spuntata la coda nell'atelier di Zagato diventando l'inedita ed esclusiva AGtz Twin Tail. In questa versione (non ufficiale, va precisato) l'auto del Gruppo Renault diventerà una granturismo da collezione che verrà realizzata - in collaborazione con lo specialista polacco di vetture top La Squadra - in soli 19 esemplari.

E venduta con un prezzo base che parte da 650.000 euro. AGtz Twin Tail - l'ultima creazione di Andrea Zagato e del suo team - è ispirata ad una celebre vettura da corsa di Le Mans, la Alpine A220 del 1968 ed è una vettura moderna certamente originale e 'fuori dagli schemi' non solo per il forte richiamo al passato, ma anche perché porta al mondo delle sportive più esclusive i valori della tradizione racing, senza per questo essere una vettura da corsa che si può guidare solo in pista.

La nostra è sempre stata una carrozzeria di modelli gran turismo - ha detto Andrea Zagato - producendo vetture capaci di correre ma che potevano anche essere usate ogni giorno su strada, e naturalmente essere messe in mostra sul prato di un concorso d'eleganza. Questo è il motivo del nome AGtz e degli obiettivi del nostro progetto". La berlinetta viene venduta da La Squadra (che si occupa della commercializzazione) con una doppia appendice per la coda in fibra di carbonio, facilmente applicabile rimovibile. Il proprietario della AGtz può dunque decidere di installarla per conferirge all'auto uno spettacolare look a coda lunga, oppure può lasciarla staccata, custodita nel proprio garage, per circolare nel traffico e non essere impossibilitato a parcheggiare.

I designer e gli artigiani di Zagato sono intervenuti anche su altre parti del modello di serie. E' il caso della rielaborazione del musetto e dei fari dell'Alpine A110 di serie, delle modifiche alle fiancate con l'aggiunta di due nuove presa d'aria sui fianchi posteriori, che vanno a raccordarsi con il punto di collegamento per il prolungamento della coda. Ci sono anche piccoli dettagli che richiamano alla tradizione del carrozziere milanese (nato nel 1919) come il bordo inferiore rialzato dei finestrino laterali ripreso dall'Aston Martin Vanquish Zagato o ancora la lieve bombature del tetto, come in diverse sportive del passato.

