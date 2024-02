Seat Ibiza compie 40 anni con l'Anniversary Limited Edition

Arriva sul mercato la variante Anniversary Limited Edition della Seat Ibiza, che nasce per celebrare il 40° anniversario del modello che ha preso il nome dall'omonima isola iberica e, in 5 generazioni è stata venduto in oltre 6 milioni di unità.

Grazie alla formula Seat Senza Pensieri, la soluzione d'acquisto che garantisce il valore finale dell'auto, è proposta con un canone mensile di 199 euro per 35 rate, a fronte di un anticipo 4.008 euro. La maxi rata finale è di 12.617 euro, mentre il limite di percorrenza nei 35 mesi è fissato a 30.000 km.

Introdotta sul mercato nel lontano 1984, l'Ibiza aveva una linea frutto dell'estro di Giorgetto Giugiaro, e fu realizzata con il contributo di Karmann per il design interno, e di Porsche per il gruppo propulsore. Di generazione in generazione, l'utilitaria spagnola è arrivata fino ai giorni nostri, dove viene onorata per i suoi 40 anni di carriera attraverso la serie speciale Anniversary Limited Edition, che si caratterizza esternamente per l'esclusivo colore Grigio Grafene della carrozzeria e Cosmo Grey per i cerchi in lega da 18 pollici; per il logo "Anniversary Limited Edition" inciso al laser sul montante B; e per i fari full LED. All'interno vanta esclusivi sedili sportivi in tessuto, una nuova finitura opaca in alluminio scuro per i pannelli porta e Grigio Metallico per le bocchette di aerazione e la console centrale, oltre al logo "Anniversary Limited Edition" con finitura laser sul battitacco.



