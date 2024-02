Dacia Jogger all'insegna della versatilità anche ibrida

Fino a sette posti disponibili a bordo, versatile e pensato tanto per le famiglie quanto per chi ama le attività outdoor, Dacia Jogger è il veicolo della casa automobilistica pensato con l'abitabilità delle multispazio e le caratteristiche dei Suv. La più recente versione Hybrid 140 riprende poi tutte le qualità di Jogger, senza compromessi: nessuna riduzione sul volume di carico e nessun impatto sull'abitabilità.

Questo perché Dacia Jogger è pensato fin dall'inizio per ospitare la batteria di trazione tipica delle motorizzazioni ibride. Questa è infatti installata sotto al pianale al posto della ruota di scorta, proprio come il serbatoio GPL nei modelli dotati di motorizzazione ECO-G 100.

Grazie allo sviluppo di una vera motorizzazione ibrida multi-mode e non di un semplice motore termico elettrificato, Jogger Hybrid 140 offre, l'avviamento elettrico sistematico, un piacere di guida in ogni circostanza grazie all'estensione della capacità di guida elettrica, anche in fase di accelerazione, così come un notevole rendimento energetico, soprattutto grazie alla prestazione della trasmissione automatica con innesto a denti senza frizione.

La frenata rigenerativa è stata concepita per essere il più possibile efficiente e come risultato congiunto delle competenze acquisite dal Gruppo Renault nella Formula 1 e nei veicoli elettrici. Con tutti questi vantaggi, Jogger Hybrid 140 può garantire fino all'80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica.

Associata ai motori elettrici, la trasmissione senza frizione garantisce una trazione 100% elettrica in fase di avviamento.

Questo riduce significativamente gli strappi nel cambio marce, offrendo maggior comfort di guida e migliori prestazioni in fase di accelerazione. La tecnologia ibrida adottata da Jogger è comprovata dal Gruppo Renault. Trae vantaggio da un'architettura semplice e intelligente ma anche da processi specifici sui banchi di prova.

Il motore benzina da 1,6 è associato a due motori elettrici, un motore da 36 kw (49 cv) e uno starter/generatore ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator) e a un'innovativa trasmissione multimode con innesto a denti senza frizione.



