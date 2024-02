Mercedes Cle Cabriolet, tante novità per usarla tutto l'anno

Arriverà ad aprile (ma le prenotazioni in Germania sono già aperte) la nuova generazione della Cle Cabriolet, il modello con cui Mercedes porta avanti la sua lunga tradizione di scoperte a quattro posti e che si basa sulla sportiva Cle Coupé.



Nella inedita versione della più recente Cle picca la possibilità di godere del piacere della guida e dei viaggi en plein air in ogni periodo dell'anno grazie al sistema brevettato di deflettore elettrico del vento Aircap e al riscaldamento dell'altezza delle teste Airscarf, presenti di serie.

In dettaglio Aircap è composto da un deflettore sul bordo superiore del parabrezza - che dirige il flusso d'aria sopra le teste degli occupanti e che si estende con il semplice tocco di un pulsante. A questo si aggiunge Il deflettore automatico dietro i poggiatesta posteriori che ora riduce le turbolenze in modo più efficiente.

Anch'esso brevettato dalla Stella a Tre Punte, Airscarf è invece una specifica funzione dell'impianto di climatizzazione che produce un flusso d'aria ancora più caldo attorno al collo e alla gola degli occupanti dei sedili anteriori, anche in condizioni di vento sfavorevoli.

Gli utilizzatori della Cle Cabriolet apprezzeranno certamente anche la nuova capote in tessuto isolato acusticamente che contribuisce alla fruibilità di questo modello tutto l'anno.

È disponibile nei colori nero, rosso o grigio ed utilizza una struttura multistrato ad ampio isolamento che garantisce il miglior confort termico in tutte le stagioni, riducendo anche anche la rumorosità aerodinamica e dinamica.

La capote si apre e si chiude in soli 20 secondi anche con l'auto in movimento fino 60 km/h. Per la prima volta il meccanismo che muove la capote è alimentato esclusivamente dall'energia elettrica, aspetto che ne rende ancora più silenzioso il funzionamento. Da notare che il divisorio che separa la capote ripiegata dal restante vano bagagli funziona automaticamente ed è di serie.

Al lancio Cle Cabriolet verrà proposta con una gamma di tre motori, tutti ibridi leggeri. Ciascuno ha un motore da 17 kW integrato con il generatore e il motorino d'avviamento che funziona con un sistema elettrico aggiuntivo da 48 Volt.

La Cle 220d utilizza un 4 cilindri diesel 2.0 Mhev di ultima generazione che eroga 197 Cv e che perfetto per guida la Cabriolet della Stella su lunghe distanze. C'è poi nella Cle 200 un 4 cilindri benzina 2.0 Mhev da 204 Cv. E questo stesso motore, accoppiato alla trazione integrale, compone il sistema propulsivo della Cle 200 4Matic.

Successivamente la Cabriolet verrà proposta come Cle 450 4Matic con lo stesso motore di punta della versione Coupé. E' un 6 cilindri in linea 3.0 che eroga 301 Cv, anche in questo caso accoppiato solo all'appezzato sistema di trazione integrale 4Matic.

Lunga 4.850 millimetri, larga 1.861 e alta 1.424 la nuova Cle Cabriolet dispone di un passo di 2.865 millimetri, a vantaggio soprattutto dei passeggeri che viaggiano dietro. Grazie ai 25 mm in più sul passo e alla riprogettazione dell'abitacolo hanno 72 millimetri in più di spazio per le ginocchia e 19 in più per spalle e gomiti.



