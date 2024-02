Abarth 600e Scorpionissima è la più potente di sempre

Mentre proseguono i test finali per il suo arrivo sul mercato, la Nuova Abarth 600e fa il suo debutto pubblico a Milano, dove in questi giorni sono previste le riprese del suo nuovo spot. Le prime immagini svelate la ritraggono 'muscolosa' e aggressiva della versione di lancio Abarth 600e Scorpionissima, che sarà prodotta in edizione limitata in 1.949 unità.

La versione Scorpionissima è costruita con un design pensato per raggiungere le massime prestazioni, una struttura generale per renderla l'Abarth più potente di sempre e uno Dna competitivo per attirare gli appassionati di auto sportive, tra una ricca dotazione e l'indole sportiva.

I 240 Cv della Nuova 600e Scorpionissima la rendono Abarth di produzione in serie più potente di sempre. L'equipaggiamento, a dimostrazione che che le prestazioni sono il mantra che ha ispirato gli ingegneri Abarth, comprendono un differenziale limitato autobloccante che garantisce stabilità di guida, trazione e handling elevati.

Le prestazioni del differenziale a slittamento limitato portano la vettura a nuovi livelli, soprattutto se abbinate ai suoi pneumatici ad alte prestazioni, sviluppati in collaborazione con il fornitore per la Formula E per assicurare la massima aderenza e garantire un'eccellente dinamica in ogni tipo di condizione.

Esteticamente, l'esclusivo Hypnotic Purple, il colore di lancio, ne sottolinea l'aggressività, mentre lo spoiler posteriore aerodinamico è progettato per massimizzare le prestazioni. Inoltre, la Scorpionissima è caratterizzata da ruote di grandi dimensioni, dal profilo ribassato e da cerchi da 20 pollici progettati per ospitare un impianto frenante maggiorato.



