Viaggi da business class con VW ID.7 elettrica

Dimensioni importanti, carrozzeria scolpita dal vento, ecologica e tecnologia, con un abitacolo decisamente spazioso, la nuova ammiraglia Volkswagen a batteria ID.7 debutta sulle strade italiane. Lunga 4.961 mm, larga 1.862 mm e alta 1.536 mm, con un coefficiente di penetrazione aerodinamica di appena 0,23, la top di gamma elettrica della Casa di Wolfsburg offre centimetri interni a volontà per cinque passeggeri, grazie anche al passo lungo di 2.971 mm.

Provata tra le colline venete e trentine, che da Verona portano a Rovereto, ha dimostrato di essere appagante, sicura e, in autostrada, si è rivelata un'eccellente passista. Sempre pronta allo scatto, forte di una coppia massima di 545 Nm, mostra una bella verve. Tra le curve che salgono verso la montagna si avvertono le oltre 2 tonnellate di peso ma la vettura è stabile e tiene comunque sempre bene la strada. Inoltre, infonde sicurezza, grazie ai numerosi dispositivi elettronici di ausilio alla guida.

Ha un cruscotto piccolo e plancia a sviluppo orizzontale, dominata da uno schermo largo 38 centimetri, ma è anche dotata di serie di head up display con realtà aumentata che proietta sul parabrezza le principali informazioni di bordo, permettendo al guidatore di consultarle, tenendo lo sguardo sulla strada.

Prodotta in Germania, nell'impianto di Emden, al lancio la ID.7 viene offerta nel nostro Paese con un propulsore da 286 Cv e accumulatori da 77 kWh, per percorrenze medie per ciclo di ricarica di 620 km (ciclo Wltp). Due i livelli di allestimento: Pro, in listino a 64.850, ed Edition Plus, a 63.550 euro.

Quest'ultima, oltre a costare meno aggiunge vernice metallizzata e i pacchetti accessori interior pack ed exteriori pack, del valore complessivo di 6.350 euro, a un equipaggiamento di tutto rispetto. La Pro, infatti, esce di fabbrica con volante riscaldabile, navigatore satellitare, assistente di parcheggio e con i principali sistemi elettronici di ausilio alla guida (Adas), cerchi in lega da 19 pollici e a fari e fanali a Led.

Alla dotazione standard che include un sofisticato sistema di climatizzazione a tre zone, con bocchette a controllo automatico, l'allestimento Edition Plus aggiunge i sedili rinfrescati, riscaldabili e con massaggio. Il comfort di bordo è, quindi, elevato e si viaggia in relax anche ai 130 km/h, in un'atmosfera ovattata. Insomma, le premesse per lunghi viaggi al top ci sono tutte, per confermarle non resta che verificare le reali percorrenze per pieno, con una prova di lunga durata.

Da sottolineare, infine, che la gamma della ID.7 è destinata ad allargarsi a breve. Nel corso delle prossime settimane, infatti, si aggiungeranno al listino altre cinque proposte. A marzo arriverà la station wagon Tourer Pro da 77 kWh, con 600 km di autonomia, vera e propria alter ego elettrica della Passat famigliare.

Entro aprile, invece, sono attese le varianti Pro S e GTX di berlina e giardinetta. Le prime con un pacco batterie più sostanzioso da 86 kWh, accreditate di oltre 700 km per pieno di elettroni, le seconde, più sportiveggianti, con i medesimi accumulatori ma due motori ciascuna, potenza innalzata da 286 a 340 Cv, trazione integrale e autonomia di 600 km.



