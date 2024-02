Mercedes Classe E Sw: mix di eleganza, funzionalità e tecnologia

Le linee fluide e la silhouette slanciata conferiscono alla nuova Mercedes Classe E Station Wagon un aspetto al tempo stesso dinamico, sportivo ed elegante che la contraddistingue fra le vetture familiari di alta gamma.

Giunta alla settima generazione, la prima station wagon della Stella nacque con la S123 nel 1978, la Serie 214 rispetto alla versione precedente è cresciuta in lunghezza e larghezza: ora misura rispettivamente 4.949 mm (+4 mm) e 1.880 mm (+28 mm). E' cresciuto di 22 mm anche il passo giungendo agli attuali 2.961 millimetri. Ciò significa condizioni di abitabilità ulteriormente migliorate per i passeggeri con lo spazio ai gomiti posteriore che ora arriva a 1.519 millimetri. Notevole anche il vano di carico può essere ampliato da 615 litri fino a 1.830 litri.

Sulla nuova Classe E Station Wagon la particolare attenzione ai dettagli è evidente in ogni suo aspetto e la combinazione di materiali pregiati e finiture di alta qualità crea un ambiente interno raffinato e accogliente, dove comfort e tecnologia si fondono in perfetta armonia. Una volta saliti a bordo, gli interni della Serie 214 si rivelano un'oasi di comfort e tecnologia. Il silenzio regna sovrano e i sedili ergonomici offrono un sostegno ottimale durante i lunghi viaggi. Il sistema di infotainment di ultima generazione, con display touchscreen ad alta risoluzione e connettività avanzata, consente di accedere facilmente a una vasta gamma di funzioni e applicazioni. Se la vettura è equipaggiata con lo schermo a richiesta per il passeggero, l'ampia superficie in vetro di MBUX Superscreen si estende su tutta la linea fino al display centrale. Visivamente staccato da questa superficie, nel campo visivo di chi guida, si trova invece il display del conducente ad alta definizione. Il climatizzatore automatico comfortmatic (a richiesta) aumenta la sensazione di comfort con il Digital Vent Control, grazie al quale i diffusori di ventilazione anteriori si impostano automaticamente sulla configurazione di ventilazione desiderata, ad esempio con riferimento ai singoli sedili tramite il profilo utente.

Esteriormente la nuova Classe E Station Wagon è dotata di serie dei fari a LED High Performance, incluso il sistema di assistenza abbaglianti adattivi. Come equipaggiamento a richiesta, si può scegliere tra DIGITAL LIGHT e DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione che comprendono varie funzioni di assistenza alla guida come ad esempio l'assistenza nei restringimenti di corsia, in presenza di cantieri, mediante proiezione di linee dinamiche sulla carreggiata.

La coda è caratterizzata da elementi cromati e dalle luci posteriori a LED sdoppiate dal design moderno con l'esclusivo look a Stella.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Classe E Station Wagon è offerta solo con motorizzazioni elettrificate. Sia i motori diesel che quelli a benzina sono dotati, oltre che della sovralimentazione con turbocompressore, di assistenza intelligente con alternatore-starter integrato (ISG). Si tratta quindi di veicoli a trazione mild hybrid. Grazie a una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è stata aumentata da 15 a 17 kW e la coppia di spinta a 205 Nm. La versione ibrida plug-in, la 300e, consente un'autonomia di 106 km in elettrico.

La sicurezza è sempre stata una priorità assoluta per la casa di Stoccarda e la Classe E Station Wagon è dotata di una vasta gamma di sistemi attivi e passivi progettati per proteggere gli occupanti e garantire la massima tranquillità durante la guida. L'equipaggiamento di serie comprende, tra l'altro, il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza distronic, l'attention assist, il sistema di assistenza alla frenata attivo, il sistema antisbandamento attivo, il pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita e il sistema di rilevamento automatico dei limiti di velocità. A richiesta è disponibile anche il pacchetto di assistenza alla guida plus.

Come per il modello precedente, la Classe E Station Wagon è offerta in versione All-Terrain con sospensioni pneumatiche airmatic di serie. Questa soluzione offre fino a 46 mm di altezza libera dal suolo in più e una regolazione continua dello smorzamento degli ammortizzatori in compressione e in estensione. La versione All-Terrain è caratterizzata da elementi di design off-road che includono una esclusiva griglia anteriore a due feritoie, i paraurti speciali, la protezione antincastro anteriore e posteriore cromata lucida e i rivestimenti dei passaruota in grigio scuro. Un altro dettaglio è la robusta protezione della soglia di carico in acciaio inox. La All-Terrain inoltre è dotata di una telecamera a 360°, un "cofano trasparente" supporta il conducente in modalità off-road. Il display centrale mostra una vista virtuale sotto la parte anteriore del veicolo. Ciò consente al conducente di individuare in anticipo ostacoli come grosse pietre o buche profonde e di intervenire per evitarli.

La nuova Mercedes Classe E Station Wagon è in vendita in 8 versioni con prezzi a partire da 71.531 euro (79.889 All-Terrain).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA