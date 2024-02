Audi RS 6 Avant GT, 660 esemplari che celebrano il V8 630 Cv

Esclusività e prestazioni ai massimi livelli per la felicità di 660 fortunati proprietari (una quarantina in Italia). Ma anche incredibile celebrazione del fascino e del valore dei motori a benzina, prima del definitivo passaggio anche in Audi Sport ai sistemi di propulsione elettrica.

Con il suo prezzo (da 250 a 260 mila euro in funzione della verniciatura e della presenza delle finiture i carbonio) questa edizione speciale Audi RS 6 Avant GT rappresenta la massima espressione del tema delle sportive dei Quattro Anelli, contraddistinte dalla sigla RS, ma con lo scatto 0-100 in 3,3 secondi e un valore di punta di 305 km/h è l'RS 6 più veloce di sempre.

Questa edizione in tiratura limitata - disponibile con i colori della iconica Audi 90 Quattro Imsa Gto del 1989 ma anche in Griglio Nardò, Bianco Arkona, Grigio Chronos metallizzato, Marrone Madeira metallizzato e Nero Mythos - condivide i plus tecnici della RS 6 Performance tra cui il motore V8 4.0 TFSI Biturbo da 630 Cv che eroga 850 Nm di coppia massima.

A questo - per esaltare la dinamicità di livello racing - nella RS 6 Avant GT si aggiungono le sospensioni con ammortizzatori a ghiera regolabili e il differenziale posteriore sportivo con taratura specifica. I freni carboceramici e l'impianto di scarico RS sono di serie, così come i cerchi da 22 pollici a 6 razze con disegno dedicato. Il possente V8 4.0 TFSI biturbo eroga 630 CV e 850 Nm di coppia.

Nel frontale questa hyper-wagon è fortemente caratterizzata dalla finitura in nero lucido della mascherina single frame e delle prese d'aria, mentre lo splitter sottolinea la ricerca aerodinamica dedicata a questa vettura. Il cofano motore, per la prima volta nella storia di Audi Sport, è realizzato in carbonio - materiale che è parzialmente a vista - e ha un layout specifico.





Le fenditure alle spalle dei passaruota anteriori, ben evidenti nella RS 6 Avant GT, ottimizzano i flussi in corrispondenza delle ruote e favoriscono il raffreddamento dei freni. Analogamente al cofano, anche i paraurti sono in carbonio: una novità assoluta per la gamma high performance dei Quattro Anelli.

Il look di questo modello esclusivo, afferma Audi, è "straordinariamente muscolare" e vi contribuiscono gli inserti nelle minigonne e le calotte dei retrovisori laterali in carbonio lucido.

In coda spicca il lettering del modello RS 6 GT in nero, il portellone ridisegnato con soglia di carico più bassa rispetto alla Avant standard e un estrattore dal design inedito. Tutto è dominato dal generoso spoiler - allineato con il tetto - che favorisce la deportanza e caratterizza marcatamente lo stile sportivo della vettura.

Gli interni, dominati dal nero, si rifanno al pacchetto design RS plus di Audi RS 6 Avant e sono impreziositi da accenni di colore nell'esclusiva combinazione rosso e rame, ad esempio per le cuciture in corrispondenza della corona del volante, dei fianchetti della console, dei braccioli e dei tappetini con la scritta RS 6 GT.

Analoga combinazione cromatica per i rivestimenti in pelle e microfibra Dinamica dei sedili a guscio RS, forti della struttura in carbonio e del badge RS 6 GT alla base dei poggiatesta. Nello specifico, le impunture a nido d'ape nella sezione centrale delle sedute sono in rosso Express, mentre quelle lungo i fianchetti sono color rame.

Braccioli, plancia, console e pannelli porta sono rivestiti in microfibra Dinamica nera, mentre gli inserti in abitacolo sono disponibili in nero lucido oppure, in opzione, in carbonio twill con fibre dal look intrecciato. Una targhetta sulla console, infine, riporta il numero progressivo della vettura, dato che Audi RS 6 Avant GT è realizzata in soli 660 esemplari. Alleggerita di 40 kg rispetto al modello standard e di 15 kg rispetto alla variante Performance, RS 6 Avant GT impressiona anche per l'accelerazione da 0 a 200 km/h in 11,5 secondi e per la qualità di guida garantita dal cambio automatico Tiptronic a otto rapporti con innesti più rapidi.

E' presenta anche la funzione launch control che lavora in abbinamento al V8 4.0 TFSI biturbo e alla trazione integrale permanente Quattro. In condizioni di marcia ordinarie, il differenziale centrale autobloccante ripartisce la coppia secondo il rapporto 40:60 tra avantreno e retrotreno. In caso di perdite d'aderenza, la maggior parte della spinta viene trasferita verso l'assale che garantisce una superiore trazione fino a un massimo del 70% davanti e fino all'85% dietro.

Diversamente dal modello standard, Audi RS 6 Avant GT viene prodotta solo parzialmente a Neckarsulm. Terminato l'assemblaggio di scocca e carrozzeria, verniciatura inclusa, la vettura viene trasferita per essere completata presso il sito d'eccellenza di Böllinger Höfe, 'culla' della supercar Audi R8 e della granturismo elettrica Audi e-tron GT. La finitura di Audi RS 6 Avant GT è affidata a un team di 7 specialisti che attraverso tre stazioni in linea dedicano un'intera giornata di lavoro a ciascuno dei 660 esemplari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA