Mercedes-Benz Cle 53 4Matic+ Coupé è potenza con stile

L'agilità e la sportività di una Classe C unito allo spazio e all'eleganza di una Classe E, per la nuova Mercedes-Benz Cle 53 4Matic+ Coupé con, con la quale la casa della stessa torna ad unire il meglio di due veri e propri mondi automobilistici.





La ricetta è semplice quanto efficace, ovvero un modello a due porte, sportivo ed elegante e un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri che eroga oggi 449 Cv. Sul fronte estetico, le caratteristiche tipiche di una coupé iniziano dal lungo cofano con due potenti powerdome, per continuare con il parabrezza fortemente inclinato e il tetto allungato che degrada verso la parte posteriore.

La griglia del radiatore a forma di A, specifica di Amg, insieme ai fari full-Led piatti e dal taglio netto, fanno il resto in termini di sportività percepita, insieme alla grembialatura anteriore, rialzata nella sezione centrale a forma di A. Ciò consente un'ampia presa d'aria per un flusso d'aria elevato.

Parafanghi anteriori e posteriori sono svasati e la carreggiata larga (più 58 millimetri all'anteriore, più 75 millimetri al posteriore rispetto al modello Mercedes-Benz) e i cerchi da 19 pollici conferiscono alla nuova Amg Coupé un aspetto possente. I cerchi da 20 pollici, invece, sono disponibili come optional.

Altrettanto muscoloso è il posteriore, con le luci collegate tra loro da un elemento di design rosso scuro che ne enfatizza la larghezza. Gli elementi principali sono però i doppi terminali di scarico rotondi, integrati nella grembialatura posteriore.

Come se non bastasse, il pacchetto opzionale Amg Optics consente un'ulteriore sferzata di sportività, con ulteriori flics sulla grembialatura anteriore e posteriore, un profilo spoiler più pronunciato sul cofano del bagagliaio e un pannello diffusore tra i terminali di scarico. Per un'ulteriore personalizzazione, sono disponibili due pacchetti Amg Night e Amg Carbon.

Accoglienza all'insegna della sportività, ma con tutto lo stile necessario, è quella offerta dagli interni, tra materiali esclusivi e il sistema di infotainment Mbux di ultima generazione. I punti di forza sono il display del guidatore completamente digitale da 12,3 pollici, il display centrale da 11,9 pollici orientato al guidatore in un formato verticale di facile utilizzo e l'illuminazione ambientale dinamica a 64 colori.

I sedili sono integrali in pelle Artic/Microcut nera con grafica specifica Amg e impunture rosse a contrasto. A richiesta sono disponibili numerosi rivestimenti in pelle e pelle Nappa.

Scegliendo la pelle Nappa, lo stemma Amg è impresso nei poggiatesta anteriori. Il sedile Performance Amg è poi disponibile come optional.

La nuova Cel 53 4Matic+ utilizza una versione completamente aggiornata del motore turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri M 256. La velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h può essere aumentata a 270 km/h con l'Amg Driver's Package opzionale. L'impianto frenante ad alte prestazioni Amg è adattato alla potenza e alle prestazioni Con i cinque programmi di guida Amg Dynamic Select (Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual), le caratteristiche specifiche dei nuovi modelli 53 possono essere influenzate con il semplice tocco di un dito. La differenziazione va da efficiente e confortevole a molto sportiva. Anche il prezzo è da supercar, con un listino di 101.361 euro.



