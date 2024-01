Nissan Ariya Nismo al Salone di Tokyo

La Nissan ha presentato al Salone di Tokyo la variante Nismo dell'Ariya, crossover 100% elettrico, che arriverà sul mercato giapponese nella prossima primavera.



Esteticamente, presenta degli elementi aerodinamici in nero brillante che contraddistinguono le varianti Nismo della casa giapponese, con un fregio rosso che attraversa splitter anteriore, minigonne laterali, e grembialatura posteriore. Il tutto è completato da uno ulteriore spoiler posteriore, sui gruppi ottici, e dal paraurti anteriore rivisto, oltre che da cerchi da 20 pollici con pneumatici ribassati. Questi, sono di colorazione nera con particolari silver, e richiamano altri dettagli come i retrovisori esterni, la decorazione sul cofano anteriore, ed il tetto.

L'abitacolo è corredato da elementi di stampo sportivo, come la scritta Nismo, il volante con il punto zero rosso, i tanti dettagli rossi, ed i sedili, che aiutano nel trattenere il corpo in curva quando agisce sulle ruote, tramite la trazione integrale, una potenza di picco dei motori elettrici superiore del 10%, e che arriva fino a 435 CV e 600 Nm. In realtà, sono due le varianti proposte, con batteria, rispettivamente, da 66 o 91 kWh, e potenze che partono dai 367 CV e 560 Nm, per una differenza di peso di 130 kg a favore della versione con la batteria più piccola. Per rendere l'esperienza dinamica più coinvolgente, oltre all'esclusiva modalità di guida Nismo, che offre una risposta ancora più pronta al comando dell'acceleratore, ci sarà un sound che richiamerà quello delle monoposto della Formula E.

