Ces 2024, marca turca Togg pronta a svelare secondo modello

Il costruttore turco Togg, che ha già totalizzato circa 178mila ordini in patria con il C-suv elettrico T10X, lancerà il 9 gennaio al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas il prototipo di produzione di un nuovo modello a batteria egualmente destinato ad essere prodotto in Turchia.

Questa auto sarà un importante elemento aggiuntivo della strategia che prevede lo 'sbarco' nei mercati europei più maturi e che riguarda oltre alla Germania e alla Scandinavia anche l'Italia. La previsione dell'azienda è di avere un 1 milione di veicoli con il proprio marchia sulle strade di tutta Europa entro il 2032.

Togg (acronimo di Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) è stata fondata nel 2018. È un marchio tecnologico con sede in Turchia ma con quartier generale europeo a Stoccarda, in Germania. La sede principale è situato a Gebze, in fondo al golfo di İzmit sul mar di Marmara, a circa 100 km da Instambul.

Insieme agli altri marchi Trugo e Trumore, Togg sviluppa oltre alle auto elettriche - definite dispositivi di mobilità - nuove tecnologie, servizi, esperienze utente e modelli di business per formare un ecosistema attorno alla mobilità intelligente e connessa.

L'iniziativa e il programma industriale e commerciale di Togg sono supportati da Anadolu Grubu Holding, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret, Turkcell İletişim Hizmetleri, Zorlu Holding e dall'Unione delle Camere e delle Borse Merci della Turchia.

In attesa della conferenza di presentazione del nuovo modello, prevista sullo stand al Ces 2024 per il 9 gennaio alle 11:00 PST (le 20 in Italia), l'azienda turca ha rigorosamente mantenuto il riserbo totale sulla tipologia di questo nuovo modello elettrico, sulle sue caratteristico e sull'eventuale collaborazione per lo stile con Pininfarina, come è avvenuto per T10X.

Togg metterà in mostra a Las Vegas il potenziale della connettività gestita dall'Ai tra dispositivi intelligenti (le auto) e esseri umani. L'ambizione è quella di creare un ecosistema aperto e accessibile attorno ai suoi dispositivi intelligenti e prodotti digitali, con l'utente al centro e un focus su soluzioni sostenibili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA