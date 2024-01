Rhino RR01, nasce in Lituania la prima supercar accessibile

La realizzazione del sogno di tanti appassionati delle automobili sportive capaci di offrire prestazioni 'mozzafiato' potrebbe essere più 'accessibile' grazie al programma varato in Lituania dalla Rhino Racing, una start-up fondata da quattro appassionati di nautica (Vejas Pajarskas, Julius Garnelis, Simonas Baciulis e Matas Stankevicius) che hanno identificato un 'vuoto' nel mercato delle supercar, quello dei modelli entry-level.

Progettando e mettendo punto la RR01 i quattro soci hanno mantenuto con attenzione - come si compete a chi naviga in mare - questa rotta, realizzando da zero la monoscocca, il telaio, la carrozzeria, gli interni e l'elettronica con l'obiettivo di contenere al massimo i costi. Per questa ragione alla Rhino si è 'sorvolato' il tema del motore, mentre tutto il resto dalla RR01 costituisce quella che viene defInita kit car, costruita con singoli componenti il più possibile facilmente reperibili e, se esclusivi, realizzati in perfetto equilibrio fra prestazioni e costi.

Il cliente che ordinerà la RR01 nel livello desiderato, riceverà in poco tempo la monoscocca, il telaio, la carrozzeria e le altre parti meccaniche ed elettriche libero di scegliere lui stesso il motore e la trasmissione preferiti. Il primo prototipo è già funzionante ed utilizza un motore V10 5.2 di origine Audi che è stato comprato usato e poi revisionato). La RR01 è caratterizzata da aggressività, estrema velocità e precisione di guida, ma - ammettono i soci della Rhino Racing - c'è ancora del lavoro da fare prima del prodotto finale.

"Dobbiamo ancora aggiustare la geometria delle ruote, perché ora è da corsa - ha detto Pajarskas - quindi non è molto piacevole nella guida più lenta su strada aperta. Abbiamo lasciato molto spazio all'improvvisazione ovunque, possiamo riorganizzare le posizioni degli elementi. Le prime sensazioni al volante sono divertenti, ma dobbiamo ancora lavorare prima di considerare davvero apprezzabile il risultato".

Classificata come auto in kit - tipologia che è molto apprezzata in Gran Bretagna e negli Stati Uniti - la RR01 in pacchetto base (che comprende monoscocca, sospensioni, carrozzeria, freni, raffreddamento, impianto di alimentazione, luci, interni, elettronica, volante, ruote e altri componenti per avere una supercar pronta all'uso) costa tasse escluse 35mila euro.



