Honda con due concept 'personalizzati' al Tokyo Auto Salon

Honda potrebbe aggiungere due nuovi modelli alla propria gamma per il mercato giapponese, se i due concept WR-V Field Explorer e Accord e:HEV Sports Line - che saranno esposti al Tokyo Auto Salon in programma dal 12 al 14 nel centro espositivo Makuhari Messe - entreranno in regolare produzione.





Il punto di partenza per questa operazione sono due modelli di serie, il suv compatto WR-V (che è la versione giapponese del modello indiano Elevate) e la berlina sportiva Accord e:HEV. Ed in entrambi i casi l'allestimento per l'autoshow di Tokyo è stato realizzato sostanzialmente facendo ricorso ai cataloghi Honda degli accessori originali e dei kit di personalizzazione. In particolare il WR-V Field Explorer - che prefigura un fuoristrada compatto e 'giovane' ideale per avventure nel tempo libero - deriva dal suv economico Honda che è la versione giapponese del modello indiano Elevate e che sarà importato in Giappone dal marzo 2024.

Rispetto a modello di serie il concept si distingue per una nuova griglia con scritta Honda e tre luci di posizione a Led, abbinate a fendinebbia gialli.

Le varie finiture cromate e in alluminio attorno alla carrozzeria sono state sostituite con elementi neri, mentre i fari e le luci posteriori hanno lenti colorate. Altre modifiche includono le ruote nere con pneumatici fuoristrada, gli elementi sottoporta laterali protettivi e il portapacchi.

Ricordiamo che la versione per il mercato giapponese dell'Honda Elevate è lunga 4.312 mm, offre un'altezza libera da terra di 220 mm ed è dotata di un motore a benzina 1.5 che genera 121 Cv abbinato esclusivamente a un cambio CVT che aziona le ruote anteriori.

Honda Accord e:HEV Sports Line è invece un allestimento dall'aspetto sportivo della berlina che arriverà in Giappone nella primavera del prossimo anno. Prevede cerchi in lega da 19 pollici a razze multiple con finitura scuri, componenti aerodinamici rifiniti in nero lucido.



