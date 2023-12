Ford F-150 Raptor R pronto a diventare re dei pick-up Usa

Quando, a fine 2023 cesserà la produzione del Ram 1500 TRX, il Ford F-150 Raptor R con il nuovo V8 da 720 Cv diventerà per potenza e prestazioni il re assoluto dei pick-up americani.

La Casa dell'Ovale Blu non si infatti accontentata di essere tornata su gradino più alto del podio, ed ha annunciato di aver 'arricchito' l'F-150 Raptor R che già metteva a disposizione 700 Cv di una potenza supplementare ed arrivare così a quota 720, cioè 18 Cv più del Ram TRX. Cuore del Ford F-150 Raptor R è il poderoso motore V8 Predator sovralimentato da 5,2 litri già utilizzato nella supersportiva Mustang S550 Shelby GT500 che in questa applicazione eroga però 760 Cv. Per fa evolvere la motorizzazione top, Ford ha rivisto la messa a punto, riducendo le perdite di aspirazione e migliorando la calibrazione del V8 Predator.

Il valore della coppia è rimasta invariato, ma la messa a punto - afferma l'azienda - ha permesso di ampliare il rande di utilizzazione. Nessun intervento, invece, sul telaio , sul cambio e sul convertitore di coppia che erano già stati rivisti al momento del lancio della versione da 700 Cv, mentre sono presenti un asse anteriore rielaborato e un nuovo albero di trasmissione in alluminio. In funzione del fatto che i 720 Cv possano effettivamente portare il Ford F-150 Raptor R a toccare maggiori velocità in off-road, Ford lo ha completato con una serie di ammortizzatori Fox Live Valve e con pneumatici speciali da 37 pollici.



