Maserati MC20 Club Italia, un'esclusiva per i soci del club

Dalla collaborazione tra il dipartimento di personalizzazione Maserati Fuoriserie ed il Club Italia è nata la serie speciale Maserati MC20 Club Italia, proposta tanto nella versione coupé, quanto nella variante Cielo che, come da tradizione, è riservata ai soci del Club. Si tratta di un progetto sviluppato in sinergia con il centro stile della casa attraverso una serie di incontri per definire la scelta di tutti i dettagli della nuova edizione speciale. Questi sono stati ispirati tanto alla tradizione Maserati, quanto allo stile del Club.

La livrea sintetizza l'elegante immagine cromatica del Club Italia, attraverso la colorazione blu notte "Trofeo" su gran parte della carrozzeria, che viene interrotta da una fascia verde smeraldo attorno alla presa d'aria frontale, tesa a richiamare le grafiche delle auto da corsa del tridente degli anni '50 e, in particolare, la plurivittoriosa Maserati 250F, fonte d'ispirazione per il primo bozzetto ad opera di Stefano Macaluso, presidente del Club Italia. Nell'insieme cromatico, una leggera striscia rossa sottolinea lo stacco tra il verde ed il blu, mentre sulle fiancate sono presenti gli stemmi smaltati del Club. Inoltre, solamente per questa versione Club Italia della Maserati MC20, la copertura del motore Nettuno V6 biturbo presenta il carbonio a vista di colore blu. Non manca, a fianco al motore, una placchetta identificativa con il nome del socio proprietario, che appare inciso anche sul battitacco del lato guida, ed il numero di serie. Nell'abitacolo, invece, i sedili hanno un aspetto decisamente racing, ed il rivestimento in alcantara riprende il tema del blu del logo del Club e sfoggia cuciture verdi.

