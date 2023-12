Al prossimo CES di Las Vegas Kia svelerà la sua visione Pbv

In riferimento al suo obiettivo di ridefinire il significato dell'acronimo Pbv in 'Platform Beyond Vehicle', al prossimo Ces di Las Vegas, edizione 2024, Kia presenterà ufficialmente la sua attività globale relativa all'argomento.

Il brand coreano mostrerà infatti la futura gamma Pbv, illustrerà la propria business vision e farà vedere concretamente diversi concept. Per Pbv, Kia intende una 'soluzione di mobilità totale' che associa veicoli elettrici sviluppati appositamente con soluzioni di software avanzate per aprire l'orizzonte su nuove attività e nuovi stili di vita.

In occasione del ritorno al Ces dopo cinque anni, una serie di relatori di spicco esporranno le future strategie di business riguardo ai Pbv e la visione del brand per il futuro, comprendendo sia hardware specifici, come le tecnologie di modularizzazione Easy Swap e Dynamic Hybrid, le soluzioni digitali sviluppate nell'ambito del programma advanced software capabilities di Hyundai Motor Group ed anche i piani per l'integrazione a livello globale delle partnership.

Kia durante tutta la durata della manifestazione, che si svolgerà tra il 9 e il 12 gennaio, esporrà i veicoli elettrici al coperto nella Lcvv West Hall e all'aperto nella Lvcc Central Plaza. In particolare, Kia porterà a Las Vegas cinque concept Pbv, compreso il primo, la cui produzione in serie è prevista a partire dal 2025.

Verrà anche illustrata 'EVs for All', la visione del brand sui veicoli elettrici, con l'esposizione dei concept Ev3 ed Ev4 insieme a Ev9 e Ev6 Gt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA